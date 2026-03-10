“Esa señora me hizo mucho daño”: Gaby Spanic revive el escándalo con Carmen Salinas

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Carmen Salinas ha vuelto a ser tendencia, pero por razones que han conmocionado al mundo del espectáculo. Una reciente entrevista en el pódcast "Penitenciaria", conducido por Saskia Niño de Rivera, desató la tormenta: un recluso identificado como "Beto" aseguró que la fallecida actriz realizaba presuntos rituales con niños, una acusación que su familia ha negado rotundamente y que ya analizan llevar a los tribunales.

En medio de este huracán mediático, Gaby Spanic fue abordada por la prensa y, aunque evitó opinar sobre los señalamientos más recientes, no dejó pasar la oportunidad de ventilar una herida que lleva 16 años abierta: el presunto envenenamiento que sufrió en 2010 y el papel que, según ella, jugó Carmen Salinas en aquel episodio.

El origen del conflicto

Para entender las declaraciones de Spanic hay que remontarse a 2010. La actriz venezolana, que por entonces residía en México y protagonizaba la telenovela "Soy tu dueña", contrató a Marcia Celeste Fernández Babio, una joven argentina de 24 años, como su asistente personal. Cuatro meses después, Spanic, su madre, su hijo pequeño y la niñera comenzaron a experimentar síntomas como vértigo, vómitos, escalofríos y fuertes dolores abdominales.

Análisis médicos revelaron la presencia de sulfuro de amonio en la sangre de las víctimas. La única que no presentaba síntomas era la asistente. Al registrar su habitación, las autoridades encontraron ampollas con la misma sustancia tóxica, tanto en su cuarto como en su bolso. Fernández Babio fue detenida y permaneció dos años en el penal de Santa Martha Acatitla.

Sin embargo, en 2012, la joven fue absuelta por falta de pruebas. Lo que para Gaby fue un golpe bajo, tuvo un nombre propio detrás: Carmen Salinas. Según ha denunciado la venezolana en múltiples ocasiones, la primera actriz pagó los honorarios de los abogados que defendieron a Marcia Celeste.

En aquel momento, Salinas no dudó en salir en defensa de la acusada. "Yo la veía en los pasillos de Televisa y uno se da cuenta: la muchacha no tiene esa malicia", declaró entonces, sugiriendo que Gaby le había tendido una trampa a su empleada. "Si Gaby no le pagaba, no la dejaba salir ni tener amigos. Hay gente que está muy dañada, muy mal", sentenció la actriz mexicana en declaraciones retomadas por la prensa.

"Me hizo mucho daño sin yo hacerle absolutamente nada"

Ahora, 16 años después, Gaby Spanic ha vuelto a poner el dedo en la llaga. En un encuentro con medios de comunicación, la intérprete de "La Usurpadora" fue contundente: "Esa señora me hizo mucho daño sin yo hacerle absolutamente nada. Yo a la señora siempre la respeté. Yo no sé por qué tenía tanto odio hacia mí, hacia mi familia. Yo no entiendo. Que Dios la tenga en su santa gloria".

La actriz también reveló que, antes de morir, Carmen Salinas habría reconocido en privado que se equivocó al apoyar a Fernández Babio. "Cuando la señora estaba viva, sí dijo la señora: 'Spanic tenía razón, Celeste es una joyita', y se arrepentía de haberle apoyado, pero ella no lo dijo públicamente porque no quiso doblar sus manitas", aseguró Gaby.

El expediente quemado y la lucha por reabrir el caso

Pero la polémica no termina ahí. Spanic soltó una bomba aún mayor: el expediente judicial de su caso fue destruido. "Desapareció mi caso, lo quemaron, lo quemaron en el 2013", declaró, afirmando que su equipo legal está trabajando para reabrir la investigación porque, según ella, el caso nunca se cerró legalmente.

La actriz insistió en que las consecuencias del envenenamiento aún persisten en su vida y en la de su hijo. "Eso que dijeron en aquella época que era mentira mía lo del envenenamiento, también me afectó mi carrera, nos afectó la salud, tuvimos secuelas. Todavía tomamos medicamentos. A mi hijo le quedó el estómago perezoso y le mandan un medicamento que lo tiene que tomar casi de por vida", relató en el pasado.

Hoy, mientras la familia de Carmen Salinas se prepara para defender su legado de las acusaciones del pódcast, Gaby Spanic aprovecha para recordar que, para ella, el daño que le infligió la "señora Salinas" no fue un rumor, sino una herida que aún supura. "Que se haga justicia, que se haga justicia, ustedes no saben lo doloroso que ha sido", sentenció.

