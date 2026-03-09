Crisol Carabal revela cómo ha sido su recuperación tras retoquito estético

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Crisol Carabal compartió con sus seguidores la experiencia de haberse sometido a un lifting facial. A través de sus redes sociales, la artista explicó cómo ha sido el proceso, los efectos visibles en los primeros días y la importancia de contar con un especialista de confianza para este tipo de procedimientos.

Carabal quiso dar un mensaje claro a quienes no conocen este tipo de intervenciones, explicando que la recuperación requiere paciencia y cuidados específicos para que los resultados sean satisfactorios y seguros.

Los primeros días tras la cirugía

La actriz detalló que, durante los primeros días tras el lifting, es normal que el rostro se vea inflamado y que los resultados iniciales no sean los esperados.

“Al principio parecía que los ojos y el rostro estaban muy hinchados, pero eso es parte del proceso”, comentó Carabal.

También mencionó que los moretones suelen aparecer y cambiar de color, comenzando oscuros y luego pasando a tonos amarillos antes de desaparecer por completo, un fenómeno completamente normal dentro de la recuperación.

La importancia de un especialista de confianza

Crisol Carabal destacó la labor del doctor que la operó, asegurando que sentirse segura con el profesional fue fundamental. “Me explicó absolutamente todo: cómo debía dormir, bañarme, qué podía comer y qué debía evitar”, contó la actriz.

Para Carabal, elegir un médico calificado es clave para garantizar un procedimiento seguro y un proceso de recuperación tranquilo, evitando complicaciones y obteniendo mejores resultados.

Recuperación y bienestar tras la intervención

Tras una semana de la cirugía, la actriz expresó que se siente muy bien y satisfecha con su decisión. Resaltó la importancia de seguir todas las indicaciones del especialista para que la recuperación sea óptima.

Cerró su mensaje enviando cariño a sus seguidores y recordando que, aunque los primeros días pueden ser complicados, la experiencia puede ser positiva si se realiza con paciencia y con un profesional de confianza.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube