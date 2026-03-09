Nueva York despide a Willie Colón, leyenda de la salsa y referente de varias generaciones

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 9 de marzo, la ciudad de Nueva York se prepara para rendir homenaje a Willie Colón, uno de los músicos más influyentes en la historia de la salsa. La ceremonia principal será una misa pública en la Catedral de San Patricio, donde familiares, colegas y seguidores recordarán su vida y trayectoria en un acto que celebra tanto su obra artística como su impacto cultural. Colón falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años, dejando tras de sí un legado musical que trasciende generaciones.

La despedida en Nueva York tiene un significado especial, ya que la ciudad fue testigo de su nacimiento, crecimiento y formación artística. Nacido en el Bronx, Colón se convirtió en un símbolo de la identidad latina en Estados Unidos, y su música reflejó las experiencias, aspiraciones y desafíos de la comunidad hispana de la ciudad. Su influencia continúa vigente, tanto en la salsa como en la cultura latina contemporánea.

El arquitecto de la salsa urbana

Willie Colón fue pionero de la salsa urbana, un estilo que fusionó ritmos caribeños tradicionales con influencias del jazz, funk y soul. Su trombón se convirtió en su sello distintivo, creando un sonido potente y emotivo que lo distinguió como músico y arreglista. Desde muy joven, su enfoque innovador y su estilo único ayudaron a consolidar la salsa como un fenómeno global.

A lo largo de su carrera, Colón produjo más de cuarenta álbumes, vendiendo millones de copias en todo el mundo. Su música no solo entretenía, sino que contaba historias de la vida urbana, las dificultades de la comunidad latina y la celebración de la cultura puertorriqueña y caribeña en Nueva York. Este enfoque lo convirtió en un referente para músicos de múltiples generaciones.

Un legado de colaboración y creatividad

Una de las alianzas más recordadas en la carrera de Colón fue con Rubén Blades, con quien produjo discos fundamentales como Siembra, considerado uno de los discos de salsa más importantes de todos los tiempos. Estos proyectos abordaron temáticas sociales y políticas, combinando mensajes profundos con ritmos bailables que marcaron un antes y un después en el género.

Además, Colón trabajó con artistas como Héctor Lavoe, Celia Cruz y miembros de la Fania All Stars, fortaleciendo la presencia de la salsa en escenarios internacionales. Su capacidad para colaborar y adaptarse a distintos estilos lo convirtió en un referente de creatividad, innovación y excelencia musical dentro del movimiento salsero.

Más allá de la música: activismo y comunidad

Colón también fue reconocido por su activismo social. Participó en iniciativas para promover los derechos de la comunidad latina en Estados Unidos y en proyectos de concientización social a través de la música. Su influencia trascendió los escenarios y se reflejó en un compromiso constante con la visibilidad y representación de su cultura.

Asimismo, incursionó en la política y en la vida comunitaria, colaborando con autoridades locales en programas para fortalecer la educación, la cultura y la identidad latina en Nueva York. Su trabajo fuera de la música refuerza la imagen de Colón como un líder cultural y social, además de un músico excepcional.

El homenaje en Nueva York y su significado

La misa pública en la Catedral de San Patricio permitirá que seguidores de distintas partes del mundo se reúnan para celebrar la vida del artista. Este acto refleja la importancia de Colón para la ciudad y su rol como pionero de la salsa neoyorquina, que se consolidó durante las décadas de los 60 y 70.

Tras la misa, se llevará a cabo un acto privado con familiares y amigos cercanos. La gran cantidad de seguidores que se esperan evidencia el impacto duradero de su música y la profunda conexión que generó con su público, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

