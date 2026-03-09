Chepa Candela: El Isnardo Bravo está tentado por el canal de la bolita roja

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Feliz lunes mi “biu – tifull pipol”!!... Una vez más, ¡heme aquí! con las pilas bien puestas, lista y recargada, para meterle a este cotidiano “parling” que los conecta con todo lo que pasa, sucede, ocurre, y acontece en este “mundillo farandulero” y como precisamente es “chisme del bueno” lo que están esperando…

ISNARDO BRAVO

Sin más preámbulo les cuento que hace un par de días atrás me infiltré - como “Caperucita Roja” – en los predios de Televen, y ¡sin querer, queriendo!, me encontré nada más y nada menos que con ISNARDO BRAVO (dígase: una de las figuras más honorables del periodismo venezolano)… ¡Resulta! que el personaje en cuestión estaba audicionando para un nuevo proyecto que está guisando a fuego lento el canal de bolita roja; proyecto de investigación periodística que mostrará Televen en una nueva preventa que agendarán para el próximo mes de abril, y ver si con este nuevo enfoque que le están dando a la cosa logran captar la atención de seguidores, detractores, clientes, y anunciantes; porque con la preventa con la cual cerraron el 2025, no levantaron ni sospechas… En ese paseo fugaz, y silencioso, que hice “camuflajeada” me topé con una serie de “dimes y diretes” que están de rechupete, noticias que “prometí” callar; pero como yo soy más fuerte que el odio, aquí me tienen “soltando el yoyo”… El caso es que mientras el Departamento de Prensa del ya mencionado canal, por un lado, amenazan y sacan a periodistas que se encuentran en su nómina; por otro, varios fablistanes están siendo tentados con “jugosas ofertas” económicas para ver si se suman a la nueva parrilla de programación que pregona Televen (a puerta cerrada), y entre lo nuevo, suenan tres programas destinados al deporte y al periodismo investigativo… Algunos de estos inspirados en la buena época de RCTV y otros en proyectos internacionales… ¿Cómo les quedó esa pepa de ojo?... Por cierto, en esa tarde de paseo y té de pasiflora, tilo, y valeriana (ustedes saben, para calmar los nervios) el Isnardo Bravo me recibió con un caluroso “hola”, y minutos más tarde la Alba Cecilia Mujica me dijo “chao pescao”… ¿Qué les dice la lógica?... ¡Qué la Mujica también fue por el casting!... ¿Quién quedará?... ¿Qué dice el público?…



MISTER VENEZUELA 2026

Yyy cambiando radicalmente el tema, les bato que en los pasillos de Venevisión siguen deshojando la margarita con relación al “MISTER VENEZUELA 2026”, y es que mientras un grupo de ejecutivos apoyan la idea de escoger al próximo representante de la belleza masculina a dedo, otros “cacarean” que pueden hacer un show ¡chévere, cambur! y levantar así el telón del estudio gigante en donde se graba el ya devaluado programa “Súper Sábado Sensacional” mostrando a algunos jóvenes con poca ropa (explíquese: entre trajes de baño)… El caso es que mis panas “las cotorreras” me soltaron en “tutta” la patita de mi oreja izquierda que la orden dictada por los caciques es reunirse esta semana y tomar una decisión firme y contundente con relación al caso; ya que los días pasan y el “Mister Supranational 2026” se acerca, y tras Venevisión lograr la franquicia de la competencia masculina internacional, deben seleccionar ¡YAAAAA!, quién será el hombre que gritará “Venezuela” en el templete programado fuera de nuestras fronteras… ¡Así que ojo pelao!... Seguiré reportando para ustedes…

JACQUELINE AGUILERA

Yyy otro brete que me dejó con las uñas escarapeladas, y la piel de gallina, tiene que ver con la JACQUELINE AGUILERA y el “Miss Grand Venezuela”… ¿Ustedes recuerdan que en columnas pasadas les “espepité” que ella había acudido al Centro Sambil Chacao para negociar hacer la noche final de concurso en dichos espacios?... ¡Pues le dijeron que tenía que pagar al menos el mantenimiento de la noche! y su respuesta fue “sorry… no hay lial”… ¿Consecuencias?... La “Jacque” cogió senda tibiera y le dijo a su mano derecha que ya estaba “jorobada” de buscar alternativas y no encontrarlas, que la mejor opción que encuentra es hacer la demorada coronación de su concurso en la terraza de Televen (en el espacio donde se está grabando VITRINA HOY - ¡diiiiigooo!- “Vitrina”) yyy con esta decisión se estaría quitando un enorme peso de encima… ¿Les gusta esta salida?... ¡Chao, me fuí!...

