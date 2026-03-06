Chepa Candela: La Eyla Adrián espera con desespero el estreno de “La Junta”

Suscríbete a nuestros canales

¡Feliz viernes a todas y todos!... Aquí estoy, cargada como un “Equeco”, es decir ¡full!, porque en los últimos días de este recién iniciado mes de marzo, la cosa se movió ¡chévere, cambur!... yyy mis laboriosas fuentes estuvieron de lo más activas en la caza, pesca, y recolección de lo más calientico del “mundillo farandulero” de aquí, allá, y más “acullá” …

MISS VENEZUELA

Así que sin más preámbulos, suelto el “yoyo”, y paso a contarles que después de un largo letargo, semanas de total y absoluto silencio, y un desconcertante receso, el profesor de pasarela de la Organización Miss Venezuela (dígase: el MAY NIÑO VARGAS) finalmente escuchó el sonar de las campanas de la iglesia, y no es porque precisamente porque contrajo nupcias… ¡NOP… TODAVIA NOP!... ¡Resulta y acontece! que la Nina Sicilia y su gran combo de “cajita feliz”, precisaron al especialista en “punta y tacón” para pedirle de manera muy sutil y estricta, que se reincorporara en tiempo récord a sus actividades reglamentarias porque ya comenzó la temporada de la belleza del “Miss Venezuela” y la primera que debe pulir y perfeccionar su tumbao es la Silvia Maestre (Miss Supranational Venezuela 2025)… La susodicha será la primera representante de este país en viajar y competir por las muy anheladas y “cacareadas” coronas internacionales… ¡En consecuencia!, en la famosa quinta de la lindeza se dieron cuenta que dejar las cosas para última hora no es lo más atinado, y por eso le dijeron al May que pusiera sus barbas en remojo y comenzará a entrenar a la Maestre y a la Mística Núñez, ya que el objetivo de la Nina es mandarlas luego al extranjero para que se lancen un intensivo curso de inglés y mejoren su forma de hablar, porque hasta donde sé de ese idioma solo saben decir: “Pollito chicken, gallina hen, lápiz pencil, y pluma pen”…

AMANDA MIGUEL

Yyy cambiando radicalmente el tema, les bato que la AMANDA MIGUEL se dejó de falsas poses y posturas mediáticas y declaró que ¡jamás de los jamases! haría un dueto musical con la Ángela Aguilar… “No me llama la atención su voz”, cacareó… ¿El motivo?... La prensa rosa internacional acorraló a la cantante de marras preguntándole si ella estaría dispuesta a realizar un junte con la polémica y muy cuestionada Ángela y la artista fue muy directa y sincera al decir: “¡NO!”… Amanda Miguel se consolidó en los años 80 como una de las voces más potentes de la música en español… La artista nacida en Argentina, y radicada en México, además de demostrar a lo largo y ancho de su carrera un harto dominio en la escena musical siempre se ha caracterizado por ser transparente y fiel a sus convicciones, por eso en esta oportunidad no le faltó a la norma, y declaró que la Ángela no le roba el sueño, que ella trabaja desde la intuición, y no bajo la idea de generar escándalos y controversias innecesarias sólo para sumar unos cuentos “likes”…

EYLA ADRIÁN

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que la EYLA ADRIÁN está que se come las uñas de los pies con todo y ñema, y es que la animadora está muy ansiosa de iniciar este 9 de marzo su nuevo programa de televisión titulado: “La Junta”, el cual la pondrá en la pantalla chica de IVC de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana para tocar temas de arte, entretenimiento, farándula, dimes, diretes, y más… Con este “merequetengue” la también locutora y modelo saldría del congelador en donde la metieron por una serie de reestructuraciones que estaba enfrentando el canal de suscripción; al parecer, la espera (¡que desespera!) puso sabrosa la cosa porque “cuentan las malas lenguas” y con sumo placer repite la mía, ique el proyecto “La Junta” viene con todo, y a según, piensa competir con las mañanas de Televen, Globovisión, Venevisión, y Canal i… Aunque así como les digo una, también les digo la otra; la competencia matutina está muy fácil y ligera, porque las mañanas de Venevisión y Televen A-B-U-R-R-E-N; es decir, dan más bostezos que ganas de sintonizarlos; así que aprovechen y agarren ese mango bajito… ¡Adiós!...

