¡La familia crece! Hija de Daddy Yankee anuncia el género de su bebé con una fiesta impresionante

La influencer Jesaaelys Ayala, hija del reconocido reguetonero Daddy Yankee, celebró este fin de semana una emotiva fiesta de revelación de género en la que compartió con sus seguidores una noticia muy especial: está esperando una niña. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, generó una avalancha de felicitaciones y reacciones entre sus fanáticos.

Una revelación llena de emoción

La joven creadora de contenido organizó un encuentro especial para descubrir el sexo de su bebé, rodeada de familiares y amigos cercanos. Ella vistió y vestido verde aguamarina y su esposo una camisa rosada con bermuda blanca, la fiesta se desarrolló en una elegante casa con piscina y vista al mar, pero fue desde la azotea donde colocaron el factor sorpresa de la noche, un clóset pequeño de dos puerta, adornado con globos, que al momento de abrir las puertas juntos salió humo color rosa y dentro del armario ropa de niña.

Jesaaelys compartió la noticia con un emotivo mensaje en sus redes sociales que rápidamente captó la atención de miles de usuarios: “¡Es una nena! La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá”. La publicación se llenó de comentarios de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores.

Un anuncio que se volvió viral

El emotivo momento no tardó en circular por diferentes plataformas digitales, donde la influencer suele compartir detalles de su vida personal y su proceso de maternidad.

Con el paso de los años, Jesaaelys ha construido una sólida comunidad en redes sociales, donde sus publicaciones suelen generar gran interacción. Por ello, el anuncio de la llegada de su primera hija provocó una ola de entusiasmo entre quienes siguen de cerca su historia.

Un momento familiar que no pasó desapercibido

Aunque la celebración estuvo marcada por la alegría, la ausencia del artista Daddy Yankee fue notoria. La joven influencer se mantiene distanciada de su padre desde que comenzó la disputa legal del cantante con su ahora exesposa, Mireddys González.

Pese a ello, Jesaaelys continúa enfocada en esta nueva etapa de su vida, compartiendo con sus seguidores la emoción de convertirse en madre y preparando todo para la llegada de su pequeña, quien ya despierta gran expectativa entre su comunidad digital.

