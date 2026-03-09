Netflix pone fin a su contrato con ‘As Ever’, la marca de Meghan Markle

Suscríbete a nuestros canales

Netflix anunció que terminó el contrato que tenía con As Ever, la marca de estilo de vida de la duquesa de Sussex, Meghan Markle con la que desarrolló ‘With Love, Meghan’, una serie sobre cocina, jardinería y estilo de vida californiano.

“La pasión de Meghan por realzar los momentos cotidianos de maneras hermosas y sencillas inspiró la creación de la marca As ever, y nos complace haber contribuido a hacer realidad esa visión”, informó Netflix en un comunicado. Aclararon que la duquesa “continuará expandiendo la marca y la llevará a una nueva etapa de forma independiente, y esperamos celebrar cómo sigue alegrando hogares de todo el mundo”.

La marca As Ever, ha ido creciendo progresivamente, lo que empezó con un proyecto televisivo ahora también tiene una línea de productos como infusiones de té, mermeladas, velas, miel y más, que incluso Netflix estuvo promocionando el año pasado, con el estreno de su programa, que al parece llega a su fin después de dos temporadas.

Cabe destacar que los duques de Sussex habían firmado hace cinco años un jugoso contrato con Netflix, estimado en 100 millones de dólares, tras retirarse de sus funciones reales en 2020, que terminaba en septiembre. Se dice que sus producciones no alcanzaron los niveles de audiencia estimados, por lo que eso también incluyó en no seguir trabajando en esas producciones.

