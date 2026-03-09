Casa de Rihanna en Los Ángeles fue atacada con disparos por una mujer

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Rihanna pasó tremendo susto ayer, en su casa ubicada en un lujoso vecindario de Beverly Hills en Los Ángeles, luego de que una mujer atacara su residencia con una decena de tiros, con un rifle AR-15 según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, quienes no reportaron heridos en el hecho.

El tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 hora local (19:21 GMT), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista y disparó unos 10 tiros, de los cuales cuatro lograron penetrar las paredes de la residencia de Riri, quien estaba en su casa durante este ataque, pero se desconoce si también estaba su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos pequeños.

Hasta ahora la artista no se ha pronunciado al respecto, pero la policía indicó que nadie resultó herido y que la responsable de este hecho, una mujer de 30 años, quien conducía un Tesla blanco, con el que intentó huir, pero la Policía la capturó y ahora quedará bajo custodia, enfrentando cargos por asalto con arma de fuego.

La artista compró esta lujosa propiedad en 2021, por unos 13,8 millones de dólares, una mansión que cuenta con una casa principal de 700 m², spa piscina, hermosos jardines, cinco habitaciones y más detalles que suelen tener las casas en Beverly Hills.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube