Antonella Baricelli dedica emotiva despedida a su esposo tras años de lucha contra una enfermedad

La actriz venezolana Antonella Baricelli conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales un emotivo mensaje dedicado a su esposo, Víctor Barrios, quien falleció tras varios años enfrentando una enfermedad poco frecuente. La publicación estuvo acompañada por un carrusel de fotografías familiares que reflejan distintos momentos de su vida juntos.

Un mensaje de amor y gratitud

En el texto que acompaña las imágenes, Baricelli recordó los años en los que su esposo enfrentó el diagnóstico médico, una etapa que describió como un desafío vivido con fe y fortaleza.

La actriz confesó que durante mucho tiempo temió la llegada de este momento, pero explicó que como familia decidieron concentrarse en vivir el presente y afrontar cada etapa con esperanza.

En su publicación también agradeció el impacto que su esposo tuvo en su vida, señalando que su relación, construida a lo largo de casi dos décadas, la transformó en una mejor mujer, madre y ser humano.

Una batalla médica que se extendió por años

Según relató Baricelli, su esposo convivió durante siete años con un diagnóstico médico considerado poco común. De acuerdo con lo que explicó en su mensaje, los especialistas describían su caso como excepcional, ya que el pronóstico inicial era más limitado.

Durante ese tiempo, Barrios mantuvo una vida activa junto a su familia. La actriz destacó que continuó practicando fútbol, tocando guitarra y desarrollando proyectos creativos, además de dedicar tiempo a su hijo y a su entorno cercano.

Un legado familiar

El carrusel de fotografías compartido por Baricelli reúne recuerdos de distintas etapas de su vida familiar, incluyendo momentos junto a su hijo y actividades cotidianas que reflejan la cercanía entre ellos.

En su despedida, la actriz expresó que la presencia de su esposo seguirá formando parte de la vida de su familia, recordando su actitud agradecida ante cada día y el ejemplo que dejó a quienes lo conocieron.

