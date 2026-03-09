Emily Ratajkowski y Romain Gavras presumen su romance con paseo romántico en París

Suscríbete a nuestros canales

La modelo Emily Ratajkowski y el director francés Romain Gavras llamaron la atención durante la Semana de la Moda en París, donde fueron vistos paseando juntos de manera afectuosa entre desfiles y eventos. La pareja ha mostrado una conexión visible en cada aparición pública desde que Ratajkowski confirmó su relación en febrero de 2026.

Hace unas semanas, la modelo sorprendió a sus seguidores al publicar varias fotografías con Gavras, oficializando su romance. El cineasta francés, de 44 años, también es conocido por su relación pasada con la cantante Dua Lipa, lo que añade un elemento extra de interés mediático a su vínculo con Ratajkowski.

Paseo romántico bajo el lente en París

Durante los días de moda en la capital francesa, Ratajkowski y Gavras fueron captados caminando de la mano y compartiendo momentos de cercanía mientras recorrían las calles de París. El ambiente de la Semana de la Moda, que atrae a celebridades y figuras del entretenimiento de todo el mundo, fue el escenario perfecto para que la pareja mostrara su complicidad.

En esta ocasión, se les vio actuar con naturalidad frente a los fotógrafos, lo que ha generado comentarios positivos entre fanáticos. Los paseos por la ciudad, combinando elegancia y momentos relajados, reforzaron la imagen de una pareja feliz y consolidada.

Una relación que ya se hizo pública

La relación entre Emily Ratajkowski y Romain Gavras había sido objeto de especulación desde 2025, cuando se les vio juntos en diferentes eventos. A mediados de febrero de 2026, la modelo confirmó oficialmente el vínculo compartiendo imágenes con el director, en las que se les veía sonrientes y afectuosos.

Desde entonces, la pareja se ha convertido en tema de conversación en medios de farándula y redes sociales, tanto por la química que muestran como por la notoriedad de ambos dentro del mundo del entretenimiento internacional.

Contexto sentimental y trayectoria de Gavras

Antes de su relación con Ratajkowski, Romain Gavras tuvo vínculos públicos con otras figuras conocidas, incluida la cantante Dua Lipa. Su carrera como director francés ha estado marcada por proyectos cinematográficos innovadores y colaboraciones con artistas de renombre, lo que le otorga un perfil destacado dentro de la industria.

Su nueva relación con Emily Ratajkowski ha renovado el interés sobre su vida personal, mostrando una faceta más cercana y romántica del cineasta, mientras ambos disfrutan de esta etapa compartida frente a los medios y en eventos de alto perfil.

