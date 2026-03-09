Emilio Lovera y Laureano Márquez se reencuentran en el escenario con “Tierra de Gracia” ¡Un espectáculo de historia!

Suscríbete a nuestros canales

Los comediantes venezolanos Emilio Lovera y Laureano Márquez vuelven a compartir escenario con “Tierra de Gracia”, un espectáculo de humor que recorrerá varias ciudades de Venejzuela y que propone una mirada irónica y reflexiva sobre el país y su gente. La gira comenzará el 20 de marzo en Valencia y continuará por distintas localidades durante los próximos meses.

El montaje busca conectar con el público a través de situaciones cotidianas y reflexiones sobre lo que significa ser venezolano en la actualidad, combinando análisis social con el estilo humorístico que ha caracterizado a ambos artistas a lo largo de sus carreras.

Humor para mirar al país

El espectáculo toma como punto de partida una referencia histórica: el momento en que Cristóbal Colón describió estas tierras como “Tierra de Gracia” tras llegar a Macuro. A partir de esa idea, Lovera y Márquez desarrollan una serie de reflexiones en clave de humor sobre la identidad venezolana y el significado de esa expresión.

Durante la presentación, los comediantes exploran con ironía la posibilidad de que el humor forme parte del carácter del país. El resultado es un show que mezcla comentarios sociales, anécdotas y observaciones sobre la cultura y la forma de ser de los venezolanos.

Una mirada a la sociedad actual

Más allá de la comedia, el espectáculo plantea que el rumbo de un país también depende de su gente, de sus valores y de su manera de entender la realidad. Desde esa perspectiva, el show aborda cómo la cultura y la idiosincrasia influyen en la forma en que una sociedad enfrenta sus retos.

En ese contexto, los artistas también comentan cómo ha cambiado el venezolano en los últimos años. Según el planteamiento del espectáculo, hoy existe una mayor conciencia sobre el potencial del país y sobre la importancia de aprovecharlo sin deteriorarlo.

Trayectoria y estilo de los comediantes

Con más de cuatro décadas dedicadas al humor, Lovera y Márquez han desarrollado una forma de comedia basada en la observación y el análisis de la realidad. Ese enfoque les ha permitido conectar con distintas generaciones de espectadores.

En “Tierra de Gracia”, ambos retoman ese estilo que combina crítica, reflexión y entretenimiento, ofreciendo un contenido que busca hacer reír, pero también invitar al público a pensar sobre el país.

Fechas confirmadas de la gira

La primera presentación será el 20 de marzo en Valencia, en el Hotel Hesperia. Luego el espectáculo llegará el 21 de marzo a Caracas, en el Anfiteatro El Hatillo, y el 27 de marzo a Lechería, en el Hotel Eurobuilding.

Posteriormente continuará el 17 de abril en Barquisimeto, en Lidotel; el 18 de abril nuevamente en Caracas, en el Anfiteatro El Hatillo; y el 19 de abril en Maracay, en Supercines Los Aviadores. La gira seguirá el 25 de junio en Maracaibo, en el Aula Magna de la URU, con posibilidad de sumar otras ciudades.

El espectáculo cuenta con la producción de Johanna Moya a través de la empresa La Comedia Local. Las entradas para las diferentes funciones ya están disponibles a través de la plataforma oficial de la productora.

