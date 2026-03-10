¿Alerta de una nueva pareja? Kylian Mbappé es visto con esta famosa actriz y las redes estallan

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un rumor difundido por un blogger francés se ha convertido en la conversación dominante en las redes sociales de medio mundo. Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, y Ester Expósito, la actriz española que conquistó el mundo con su papel en 'Élite', han sido el centro de todas las miradas tras una serie de encuentros que apuntan a un nuevo romance.

Los encuentros: Madrid primero, París después

La primera pieza del rompecabezas se colocó el pasado 25 de febrero en Madrid. Según la información exclusiva compartida por el reconocido blogger francés Aqababe, la pareja habría coincidido esa noche en la capital española. Al día siguiente, varias personas afirmaron haberlos visto en el bar Pullman de París, donde supuestamente se mostraron "cariñosos durante toda la velada".

"Aqababe ha asegurado: 'Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman (el décimo cielo) besándose toda la noche'", detalla Infobae.

Las imágenes que han circulado en redes sociales muestran a la actriz entrando a un hotel de lujo tapándose el rostro, y al futbolista abordando un vehículo donde una mujer de rasgos muy similares a Expósito lo esperaba en el interior. También se han difundido fotografías de una cena en un restaurante parisino con vistas privilegiadas a la Torre Eiffel.

El silencio que habla y las pistas en redes

Ni Mbappé ni Expósito han emitido declaraciones oficiales confirmando o desmintiendo los rumores. Sin embargo, los seguidores más meticulosos han encontrado pistas en las redes sociales de la actriz. En su cuenta de Instagram, Expósito compartió imágenes de su estancia en París, incluyendo una fotografía de una mesa dispuesta para dos comensales, sin mostrar la identidad de su acompañante, y una postal nocturna de la Torre Eiffel iluminada, elementos que muchos han interpretado como guiños velados.

Además, se ha confirmado que ambos se siguen mutuamente en Instagram, un detalle que no pasa desapercibido para sus millones de fans.

Un antecedente blanco: la sombra de Vinicius Jr.

La conexión de Expósito con el Real Madrid no es nueva. En 2024, la actriz fue vista en un concierto de Travis Scott en Madrid junto a Vinicius Jr., lo que generó especulaciones sobre un posible romance. En aquella ocasión, Expósito salió al paso y negó rotundamente cualquier relación sentimental, afirmando que solo mantenía una amistad con el futbolista.

Ahora, con Mbappé, el silencio es absoluto. Y como suele decirse, en estos casos, el que calla, otorga.

Lo que viene: ¿una nueva pareja de moda?

Mientras Mbappé se enfoca en su recuperación para volver a los terrenos de juego —se espera que esté listo para el crucial partido de Champions League contra el Manchester City el 17 de marzo—, y Expósito continúa con su apretada agenda de compromisos profesionales, las miradas del mundo del deporte y el espectáculo permanecen fijas en ellos.

