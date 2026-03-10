¡Otra estrella da el sí! Lady Gaga confirma que se casará muy pronto

Suscríbete a nuestros canales

Lady Gaga está lista para caminar al altar. La ganadora del Grammy aprovechó su participación en el Romantic Radio TikTok Live de Bruno Mars, transmitido el pasado viernes 6 de marzo a través de iHeartRadio, para dar una actualización que sus seguidores llevaban meses esperando: su boda con el empresario Michael Polansky ocurrirá "pronto".

La llamada que emocionó a los fans

En un mensaje grabado que se reprodujo durante el programa, la artista de 39 años se dirigió directamente a su amigo y colaborador. "Hola, Bruno. Mi prometido y yo hemos estado viajando todo el año, pero nos casaremos pronto", expresó con su inconfundible voz.

Pero la petición no terminó ahí. La intérprete de 'Abracadabra' añadió un encargo especial para el cantante, con quien compartió el éxito global 'Die With A Smile': "Esperábamos que pudieras elegir una canción especial para nosotros".

Bruno Mars, fiel a su estilo, reaccionó al instante. "Conozco esa voz. Es mi querida amiga Lady Gaga", respondió emocionado, para luego ofrecer una sugerencia muy personal: "Si buscas una canción para dedicar a tu esposo, de mi nuevo álbum elegiría 'Risk It All', tema uno. Así que quiero dedicar esta canción a Lady Gaga y su prometido. Michael, esto también es para ti".

Un amor que nació en la pandemia y se consolidó en los escenarios

La historia de amor entre Gaga y Polansky comenzó a finales de 2019, y la pareja hizo oficial su relación en Instagram a principios de 2020. Sin embargo, no fue hasta julio de 2024 que la cantante confirmó su compromiso al presentar a Polansky como su "prometido" durante un discurso en los Juegos Olímpicos de París.

Polansky, graduado de la Universidad de Harvard en 2006 y actual director ejecutivo de la Fundación Parker, no es solo el compañero de vida de la estrella, sino también su colaborador creativo. El empresario participó como coproductor y coescribió varias canciones del aclamado álbum 'MAYHEM' de Gaga, lanzado en 2025.

Una boda íntima y sin grandes aspavientos

Aunque la fecha exacta aún no ha sido revelada, la pareja ha dejado claro que su enlace no será una fastuosa celebración hollywoodense. En una entrevista con Rolling Stone en noviembre pasado, Polansky adelantó que planean una ceremonia íntima. "No queremos una boda muy grande, pero queremos disfrutarla. En muchos sentidos, ya nos sentimos casados, así que no va a cambiar mucho", confesó.

La propia Gaga había bromeado meses atrás en 'Jimmy Kimmel Live' sobre la posibilidad de una ceremonia extremadamente sencilla: "Hablamos de ir al juzgado solo nosotros dos y pedir comida china. Pero conociéndome, también podría convertirse en un circo con unicornios".

El hombre que le devolvió la vida

Para Gaga, Polansky ha sido mucho más que un novio. En declaraciones a Rolling Stone, la cantante reveló que lo conoció en un momento de profunda crisis personal. "Estar enamorada de alguien que se preocupa por la verdadera yo marcó una gran diferencia", confesó.

Recordó que en aquella época "fumaba tres paquetes de cigarrillos al día, sentada en el porche todo el día". Polansky, según su relato, fue quien le ayudó a reconectar con la vida: "Él quería cuidarme. Y nunca me habían amado así. Mi vida era seria para él. No era una fiesta".

La estrella valoró especialmente que el empresario no se sintiera atraído por la versión más mediática de ella. "Él vio inmediatamente lo serias que eran las cosas para mí", explicó.

El próximo gran paso

Con la noticia de que la boda es inminente, los fans ya especulan sobre los detalles: el vestido, los invitados y, por supuesto, si 'Risk It All' sonará en el momento cumbre de la ceremonia. Mientras tanto, Gaga continúa cosechando éxitos: en los recientes Premios Grammy 2026, dedicó el galardón a Mejor Álbum Pop Vocal a su prometido, agradeciéndole por estar "a mi lado todos los días".

La cantante también ha manifestado su deseo de expandir su familia. En octubre pasado confesó a Stephen Colbert que lo que realmente anhela es "ser mamá. Ese es mi próximo papel protagónico, espero”.

