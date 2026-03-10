El contundente reclamo de una exmiss Venezuela en el último adiós al diseñador Enger Luces

Suscríbete a nuestros canales

La periodista y exmiss Aragua 2022, Jessica Alaimo compartió un video en su perfil de Instagram donde expresó su descontento con respecto a la cobertura televisiva por parte de un programa de farándula nacional en el funeral del diseñador venezolano Enger Luces.

Sin embargo, el reconocido programa de farándula nacional aseguró que "estas coberturas forman parte de su profesión periodística (...) y que cubrir su despedida es parte de su labor informativa bajo protocolos de respeto y aprobación por parte de sus familiares".

Con información de Farándula Venezuela TV

