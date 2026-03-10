Polémica

El contundente reclamo de una exmiss Venezuela en el último adiós al diseñador Enger Luces

Exmiss Venezuela expone reclamo con respecto a cobertura televisiva llevada a cabo en el funeral del diseñador Enger Luces

Por Ana Maxiel Mariño
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 03:43 pm
El contundente reclamo de una exmiss Venezuela en el último adiós al diseñador Enger Luces
Foto: @jessicalaimo

La periodista y exmiss Aragua 2022, Jessica Alaimo compartió un video en su perfil de Instagram donde expresó su descontento con respecto a la cobertura televisiva por parte de un programa de farándula nacional en el funeral del diseñador venezolano Enger Luces.

 

 

Sin embargo, el reconocido programa de farándula nacional aseguró que "estas coberturas forman parte de su profesión periodística (...)  y que cubrir su despedida es parte de su labor informativa bajo protocolos de respeto y aprobación por parte de sus familiares".

 

Con información de Farándula Venezuela TV

