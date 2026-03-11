¿Qué pasó con Lasso? El cantante revela el motivo de su repentina desaparición

Suscríbete a nuestros canales

Durante un tiemmpo, sus seguidores se preguntaron qué había pasado con Lasso. El cantante venezolano, conocido por éxitos como "Ojos Marrones", había desaparecido de las redes y de la escena musical sin dar explicaciones. Este martes 10 de marzo, finalmente reapareció con un video publicado en su cuenta de Instagram donde se sinceró como nunca antes lo había hecho.

"El 2025 ha sido el peor año de mi vida"

Lasso comenzó explicando los motivos de su ausencia. "Muchos de ustedes estaban preguntando por qué he estado tan desaparecido en este tiempo y pues llegó el momento de sincerarme con ustedes. No es secreto para nadie que este 2025 ha sido el peor año de mi vida a nivel personal y profesional por muchas razones", expresó.

El cantante reveló que una de las causas principales de su crisis fue la imposibilidad de crear. "Sobre todo por el hecho de que no he podido sacar música propia desde hace un año". A pesar de ello, agradeció las colaboraciones que realizó durante el año pasado, las cuales "me permitieron seguir sacando música a través de otras personas, porque realmente de eso se trata toda esta carrera".

El "hueco horroroso" y las ganas de abandonar todo

La situación lo llevó a un estado de profunda desolación. "Esta situación hizo que yo cayera en un hueco horroroso, que me sintiera sin rumbo y que realmente quisiera dejarme un poco de las redes y todo el tema de la música, pues porque no me sentía artista".

La luz llegó desde el lugar menos esperado: sus seguidores. "Durante esta época de oscuridad hubo algo que realmente me cambió la vida, que es que empecé a recibir miles de mensajes de ustedes, mensajes donde me pedían que regresara en un año donde me sentí tan solo. Cada uno de esos mensajes significó el mundo para mí".

"Tengo el mejor grupo de canciones de mi vida"

Ese amor incondicional de sus fans fue el motor que lo impulsó a levantarse. "Esto hizo que de repente dijera: bueno, ¿por qué no me pongo otra vez a escribir canciones? ¿Por qué no empiezo de cero?".

Y así comenzó un nuevo capítulo. "Empecé a escribir y escribir, empecé a trabajar con gente nueva, empecé a buscar un sonido que me entusiasmara, algo que nunca había hecho antes y todo gracias a ustedes". El resultado, según sus propias palabras, es sorprendente. "Y les juro por Dios que yo siento que en este momento tengo el mejor grupo de canciones que he tenido en toda mi vida".

La nueva era: fecha confirmada

El video no fue solo una catarsis, sino también un anuncio oficial. "Y de hecho para eso es este video, para decirles que empieza una nueva era. Muchachos, este 26 de marzo tenemos un nuevo sencillo".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube