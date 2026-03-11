¿A punto de perder su casa? William Levy responde al reporte de un posible desahucio por deuda

Suscríbete a nuestros canales

La tormenta mediática que envolvía a William Levy encontró respuesta este fin de semana en la alfombra roja del Festival de Málaga. El actor, que había sido noticia por un supuesto proceso de desahucio debido al impago de la hipoteca de su lujosa residencia en Florida, se presentó ante los medios con una sonrisa y un mensaje de tranquilidad.

Una mansión de ensueño y una deuda millonaria

Todo comenzó cuando el programa 'El tiempo justo' de Telecinco destapó la información: el protagonista de 'Café con aroma de mujer' enfrentaba una reclamación bancaria superior a los 2,1 millones de euros por el impago de la hipoteca de su vivienda en Southwest Ranches, una de las zonas más exclusivas de Florida. Según la investigación, la entidad financiera habría intentado contactar con él en repetidas ocasiones sin éxito desde abril de 2025, fecha en la que, presuntamente, dejó de abonar las cuotas tras su separación de Elizabeth Gutiérrez.

La propiedad en cuestión no es una casa cualquiera. Se trata de una mansión de 830 metros cuadrados que cuenta con seis dormitorios, siete baños, gimnasio, piscina y amplias zonas ajardinadas, adquirida por la pareja en 2021. Los documentos judiciales, a los que tuvo acceso el periodista Álex Álvarez, indican que la hipoteca original ascendía a 2.211.300 dólares, con cuotas mensuales de 11.535 dólares, y que la demanda fue presentada el 13 de diciembre de 2025. Joaquín Prat, conductor del espacio, llegó a sentenciar que "William no da señales" y que el magistrado ya había admitido la demanda a trámite, fijando el 26 de abril como fecha clave para la posible ejecución hipotecaria.

La respuesta: "Todo bien, gracias a Dios"

Lejos de esconderse, Levy eligió el escenario del Festival de Cine de Málaga para dar la cara. El cubano desfiló por el Teatro Cervantes junto a figuras como Los Javis, Hiba Abuk y Aron Piper, desatando la locura entre los asistentes que lo aclamaron como la gran estrella de la jornada.

Cuando los micrófonos le preguntaron directamente por el escándalo inmobiliario, su respuesta fue tranquila y contundente. "Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Contento y la verdad muy agradecido con todo el cariño del público", comenzó.

Lejos de esquivar el tema, el actor quiso aclarar de una vez por todas la situación de su mansión en Florida. "No, todo bien, gracias a Dios. Es una propiedad que tengo de las demás que yo tengo en mi vida. Es una propiedad en la cual yo me estoy separando y estamos esperando la venta y todo va a estar bien", explicó, vinculando el estado de la finca exclusivamente a su proceso de divorcio con la madre de sus dos hijos.

"Está todo bien, no hay problema"

Levy insistió en que no existe una crisis económica detrás de esta situación. "De verdad, no hay problema", subrayó, dejando claro que la decisión de dejar de pagar la hipoteca podría estar relacionada con la inminente venta del inmueble.

El actor, que en los últimos meses ha enfrentado una intensa cobertura mediática por su separación de Gutiérrez —con quien compartió más de dos décadas— y por un altercado legal en Miami, aprovechó su paso por Málaga para reconectar con el cariño del público. Su presencia en la alfombra roja fue recibida con vítores y muestras de apoyo que, según confesó, significan "el mejor regalo que un artista puede recibir".

Mientras tanto, la demanda sigue su curso en los tribunales de Florida y la fecha del 26 de abril se mantiene en el calendario judicial. Pero a juzgar por sus palabras, William Levy no tiene la menor intención de quedarse sin techo. Su mansión, asegura, está en proceso de venta. Y su vida, "todo bien, gracias a Dios".

