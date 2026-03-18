¿Una conductora hecha con IA? El reality “Supervivientes” envuelto en polémica por esta extraña movida

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Supervivientes el reality de convivencia extrema que Telecinco emite desde Honduras con gran éxito de audiencia, sumó a su extensa familia una nueva integrante que no es de carne y hueso: Alba Renai, una joven influencer virtual de 24 años creada íntegramente con inteligencia artificial para conducir 'Supersecretos con Alba Renai', un espacio digital con contenidos exclusivos sobre la edición del programa.

¿Un hito o un problema?

La criatura virtual, desarrollada por Be a Lion, filial de Mediaset España orientada a la innovación, comenzó a gestarse en septiembre de 2023 con un objetivo claro: convertirse en "la primera influencer virtual entrenada por Inteligencia Artificial que presentará un espacio asociado a un gran formato televisivo en nuestro país". Su equipo creador lo conforman 32 personas, entre expertos en inteligencia artificial, ingenieros, productores, realizadores, creativos, guionistas y community managers.

Su aspecto responde a un estudio meticuloso: se realizó un focus group con 350 jóvenes a los que se preguntó por los atributos de personalidad y apariencia física que valoran en sus referentes humanos. El resultado es una mujer joven, blanca, delgada, de pelo lacio, piel perfecta y una voz entrenada que intenta sonar natural. "El resultado de la estética de Alba fue definido por una serie de datos, es una decisión causal de algo que los jóvenes han expresado y se ajusta a los cánones de belleza más imperantes", defiende Luis Movilla, director de Branded Content & Experience de Be a Lion.

Las críticas que llovieron desde dentro

El estreno de Alba Renai no pasó desapercibido para los rostros humanos de la cadena. Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver', aprovechó una conexión en directo para lanzar un comentario que muchos interpretaron como una crítica directa. "Te cuento todos los detalles enseguida, pero antes, déjame que te toque porque quiero celebrar poder estar al lado de un presentador de carne y hueso", dijo dirigiéndose a su compañero Joaquín Prat.

La respuesta de Prat, que intentó quitar hierro al asunto, no hizo sino avivar el debate. "Bueno, yo de momento no me siento amenazado. Teniendo en cuenta que la nueva compañera de realidad virtual es mujer", comentó. Patricia no dejó pasar la oportunidad: "Pues yo sí (me siento amenazada). Claro, fíjate, no es un hombre viejo y calvo, ¿verdad?". El cruce dejó al descubierto una incomodidad real en el seno de la cadena.

Lara Álvarez y el recado inapelable

Quien fue durante ocho años la cara visible de 'Supervivientes' desde Honduras tampoco se mordió la lengua. Lara Álvarez, ya desvinculada de Mediaset, fue preguntada por la prensa sobre la polémica decisión de su antigua casa y no dudó en enviar un mensaje rotundo.

"Yo sigo apostando por el talento humano y por la gente que tiene muchas ganas y se está preparando. De hecho, últimamente imparto clases en un curso de futuros comunicadores y me parece que hay tanto talento en nuestro país, tantas ganas y tanta necesidad de oportunidades que yo abogo por el talento humano, la verdad", sentenció. Y remató: "La inteligencia artificial nunca va a conseguir la pasión y la entrega que puedan tener comunicadores como nosotros que vivimos por y para esto. Yo creo en las personas".

La defensa: "No ha venido a quitar el trabajo a nadie"

Ante la oleada de críticas, los creadores del proyecto salieron a defenderlo. Luis Movilla insistió en que Alba no sustituye a nadie, sino que genera empleo. "No es que no haya sustituido a nadie, sino al contrario, ha dado oportunidades de trabajo a mucha más gente. Un equipo de 32 personas trabaja directamente en el proyecto Alba. El talento humano es insustituible, y nosotros no pretendemos hacerlo. No ha venido a quitar el trabajo a nadie".

Sobre la polémica estética, Movilla avanzó que su empresa quiere desarrollar otros proyectos con un rango más amplio de arquetipos de belleza "para ser más inclusivos".

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