"Hollywood cambia a las personas": Exactriz de cine para adultos asegura que tuvo un romance secreto con Timothée Chalamet

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Mientras Timothée Chalamet cosechaba éxitos en la temporada de premios por su papel en “Marty Supreme” y consolidaba su relación con Kylie Jenner, una exactriz de cine para adultos ha salido a la luz pública para contar su versión de una historia que, según ella, los unió en secreto durante casi tres años.

El primer contacto

Sarah Tena, de 32 años, reveló en una entrevista con el Daily Mail que su vínculo con Chalamet comenzó en enero de 2020, cuando decidió enviarle un mensaje directo en Instagram tras verlo en la película “El rey”. "Pensé: 'Oh, ¿quién es este actor?', porque nunca lo había visto antes. Me pareció guapo", relató.

Lo que comenzó con un simple emoji de corazón negro pasó desapercibido durante meses. Fue en mayo de ese año cuando, según Tena, el actor finalmente respondió y comenzaron a intercambiar números de teléfono. Poco después, ella le informó que estaba en Los Ángeles y acordaron verse esa misma noche en la casa de un amigo de Chalamet en Santa Mónica, California.

La primera cita

El encuentro, en plena pandemia, estuvo marcado por los nervios de ambos. "Fui allí y él tenía todos estos guiones para el papel de Bob Dylan. Le pregunté qué era y me dijo que iba a interpretarlo", recordó Tena, refiriéndose a la película “A Complete Unknown”.

Pero lo que más la impactó fue cuando el actor, que llevaba aproximadamente un mes preparándose para el personaje, tomó una guitarra y comenzó a cantar. "Me tocó unas canciones y fue increíble. Había estado practicando", afirmó. Esa noche, según su relato, Chalamet "dio el primer paso" y ella "se quedó a dormir". "Pasamos un momento maravilloso", agregó.

A partir de entonces, la relación continuó de manera intermitente, viéndose aproximadamente cada dos meses en distintas ciudades de Estados Unidos. "Con Timothée simplemente conectamos. También se convirtió en una amistad. Es un caballero. Del Timothée que yo conozco, es genuino, es divertido. La amistad nos mantuvo unidos tanto tiempo", aseguró.

Tena también afirmó que el actor nunca la juzgó por su trabajo en la industria para adultos, e incluso intentó disuadirla de someterse a ciertos procedimientos estéticos.

"Estaba enamorada de Timothée"

En junio de 2022, durante un encuentro en Nueva York, Tena decidió sincerarse sobre sus sentimientos. "Sabía que había sentimientos de ambos lados, por eso duró tanto. Pero finalmente expresé cómo me sentía y le hice saber que tenía sentimientos por él, y él también los tenía. Los dos los teníamos", afirmó.

"Estaba enamorada de Timothée, sí. No le dije exactamente esas palabras. Le dije: 'Tengo sentimientos por ti' y expresé que quería continuar. Le hice saber que quería que fuera más consistente, que nos hiciéramos más tiempo el uno para el otro. Nueva York fue lo que me lo confirmó", relató.

Según su testimonio, ese fue el último encuentro que tuvieron en persona. Durante ese viaje, Tena le entregó un obsequio simbólico que, según ella, fortaleció su conexión. Sin embargo, el destino de la relación estaba a punto de cambiar drásticamente.

La llegada de Kylie Jenner

En enero de 2023, Tena le envió un mensaje de cumpleaños al actor, quien simplemente le dio "like". Pero menos de tres semanas después, comenzaron a circular imágenes de Chalamet interactuando con Kylie Jenner en la Semana de la Moda de París. Para abril de ese año, fotos del Range Rover de Jenner estacionado frente a la casa del actor en Beverly Hills confirmaban los rumores.

"Veo estas cosas sobre él saliendo con Kylie Jenner, y estaba muy confundida", confesó Tena. "Al principio pensé que eran noticias falsas, luego que quizás era una estrategia de relaciones públicas. Pero ahora parece que realmente están juntos. No lo sé... No tiene sentido".

Tena calificó la actitud del actor como "irrespetuosa" y reflexionó sobre el impacto de la fama. "Lo extraño. Lo extraño mucho porque no lo he visto en un par de años. Me puse triste con todo esto porque pensé: 'Vaya, puede que no vuelva a verlo nunca', y siempre me había sentido tan segura de lo nuestro, y resultó todo lo contrario", lamentó.

El presente: Chalamet y Jenner, más consolidados que nunca

Mientras Tena revive su historia, la relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner continúa fortaleciéndose. En la reciente temporada de premios, el actor agradeció públicamente a Jenner durante su discurso de aceptación en los Critics' Choice Awards: "Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra base. Te amo".

La empresaria y el actor, que hicieron su debut oficial en la alfombra roja en 2025, han demostrado una unión que, según fuentes cercanas, ya es parte de la vida cotidiana de la familia Jenner.

Sin confirmación oficial

Hasta el momento, los representantes de Timothée Chalamet no han emitido declaraciones sobre las afirmaciones de Sarah Tena. Su historia, que comenzó a viralizarse en diciembre de 2025 cuando compartió capturas de pantalla de sus supuestas conversaciones con el actor, sigue generando debate en redes sociales mientras ella insiste en que solo busca cerrar un capítulo de su vida.

"Nunca pensé que él y yo dejaríamos de hablar porque también teníamos esa amistad. Él ha cambiado. Sé que ha cambiado. Hollywood cambia a las personas", sentenció.

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