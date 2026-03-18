Ola de reacciones: el mundo del entretenimiento aplaude el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol

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Las celebridades venezolanas reaccionaros a través de las redes sociales al triunfo de la selección de Venezuela tras ganar la final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 ante Estados Unidos.

Por su parte, entre los artistas criollos que compartieron sus reacciones, destacan Amanda Dudamel, Corina Smith, Neutro Sorty, Eduardo Rodríguez, Norkys Batista, Jonathan Moly, Luis Herrera, Estefany Oliveira, Karlis Romero, Gustavo Elis, Víctor Muñoz, Dos Locos de Viaje, Maite Delgado, Ricky Montaner, Elena Rose y Lele Pons .

A continuación una recopilación de estas celebraciones:

Por su parte, la exmiss Venezuela 2021 posteó un video de su reacción al momento de la victoria. Si bien, la exreina de belleza destacó durante dicho material audiovisual las siguientes palabras "Asuntos resueltos!!!" haciendo referencia a su participación durante el año 2023 en el Miss Universo, es importante recordar que en esa oportunidad la venezolana se disputó el título con EEUU, sin embargo, en ese momento la victoria la obtuvo el país norteamericano. Por esta razón, los seguidores de Dudamel iniciaron diversos debates con respecto a "resolver asuntos pendientes" refiriéndose a una revancha entre ambos países, aunque en diferentes mundos (la belleza y el deporte).

Del mismo modo, la cantante venezolana Corina Smith publicó un video a través de sus redes sociales de su reacción tras la victoria de Venezuela. Además, durante el material audiovisual Smith muestra con orgullo cómo luce la camisa de la selección.

A su vez, el cantante venezolano Neutro Shroty también compartió su reacción tras el momento de la victoria.

A la celebración en las redes se unió el reconocido periodista venezolano, Eduardo Rodríguez, quien difundió un video bailando con la camisa del equipo venezolano.

La actriz y modelo venezolana, Norkys Batista, no se quedó atrás y también compartió su reacción en compañía de su familia y seres queridos.

En el mismo orden de ideas, el cantante venezolano Jonathan Moly compartió una publicación que incluye el video de su reacción e imágenes desde el loanDepot Park de Miami, lugar donde se llevó a cabo la final del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El influnecer venezolano, Luis Herrera, también destacó por su reacción compartida a través de las redes sociales.

A su vez, la actriz y modelo venezolana, Estefany Oliveira, mejor conocida como Fefy Oliveira, publicó un video a través del cual refleja su emoción y orgullo desde el loanDepot Park de Miami tras la victoria de la selección de Venezuela.

El cantante venezolano, Gustavo Elis, y su pareja, la modelo y actriz venezolana, Karlis Romero, también destacaron por su reacción a través de las redes sociales.

De igual manera, el cantante venezolano, Víctor Muñoz publicó su reacción al instante del triunfo desde el loanDepot Park de Miami.

Por su parte, los creadores de contenido venezolanos Emmanuel Vieira y Valery Saa, mejor conocidos como "Dos Locos de Viaje" también se unieron a la celebración en redes sociales.

De igual forma, la reconocida presentadora venezolana, Maite Delgado, posteó un video de su reacción tras la victoria del equipo venezolano.

Los cantantes venezolanos Ricky Montaner y Elena Rose también celebraron y mostraron su reacción en compañía de la influencer venezolana Lele Pons y su esposo, el cantante puertorriqueño Guaynaa desde el estadio loanDepot Park de Miami.

Si bien, antes de la final del Clásico, la cantante puertorriqueña, Olga Tañón, expresó su apoyo a la selección de Venezuela con entusiasmo, energía y baile.

Finalmente, estas resultaron algunas de las reacciones más destacadas por parte de los artistas venezolanos e internacionales tras el resultado final que le otorgó el titulo de campeón a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

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