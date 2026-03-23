“Relación con Venezuela es un triunfo”: Trump apunta repetir el mismo modelo con Irán

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El presidente estadounidense Donald Trump destacó los “éxitos” de la relación de Estados Unidos con Venezuela y sugirió que podría aplicar un enfoque similar en Irán.

Según afirmó, “nos está yendo muy bien en Venezuela con el petróleo y con la relación entre el presidente electo y nosotros. Tal vez encontremos a alguien así en Irán”, haciendo referencia a la cooperación energética y política que ha fortalecido su estrategia en la región.

Trump planteó la posibilidad de replicar este modelo para buscar mayor estabilidad y beneficios estratégicos en el Medio Oriente, aunque las diferencias políticas y sociales entre Irán representan un desafío para cualquier intento de implementar la misma fórmula, según informa el medio Alberto News.

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