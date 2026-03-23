¡Cambio total! Texas le dice adiós al calor: aquí los detalles

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Después de un fin de semana que puso a prueba los termómetros con temperaturas récord, los habitantes del norte de Texas finalmente pueden respirar un poco más tranquilos.

Este lunes, un sistema frontal está cruzando la región, empujando el aire caluroso y trayendo consigo una capa de nubes que hará que el ambiente sea notablemente más fresco al comenzar la semana laboral.

El fin de una ola de calor histórica

Este pasado domingo, el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth (DFW), Texas, alcanzó una temperatura máxima de 95 grados Fahrenheit (35°C) alrededor de las 4:00 p.m.

Esta cifra superó en dos grados el récord anterior que se había establecido en 1934 y 1995. Sin embargo, la situación cambia drásticamente para este lunes.

De acuerdo con el informe meteorológico de NBC 5 (KXAS-TV), el equipo de expertos, encabezado por sus meteorólogos, prevé que las temperaturas máximas solo lleguen a los 72 a 76 grados Fahrenheit.

Este descenso representa una caída de casi 20 grados en comparación con el pico del domingo, lo que promete un ambiente mucho más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico detallado para el inicio de semana en Texas

Hoy, el día se presenta con cielos parcialmente nublados y vientos suaves que soplan del noreste a velocidades de entre 10 y 15 mph.

Estas brisas frescas ayudan a que la sensación térmica se mantenga en un rango agradable, alejándonos del calor extremo que hemos estado sintiendo últimamente.

Según la información de las fuentes consultadas, especialmente el reporte de NBC 5: Un inicio más fresco para la semana en el norte de Texas, las condiciones nocturnas también reflejarán este cambio.

Para la noche del lunes y la madrugada del martes, se anticipan mínimas alrededor de los 59 y 60 grados, lo que permitirá que los sistemas de aire acondicionado en los hogares tejanos tengan un merecido descanso.

¿Qué esperar para el resto de la semana en Texas?

Aunque el lunes nos brinda un respiro, los meteorólogos advierten que el calor primaveral aún no ha terminado.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en su oficina de Fort Worth señala que el patrón de calentamiento comenzará a regresar gradualmente a partir del martes:

Martes: El sol volverá a brillar en el cielo, elevando las temperaturas máximas hasta los 87 grados.

Miércoles y jueves: Se prevé el regreso de condiciones casi veraniegas, con temperaturas que podrían alcanzar nuevamente los 90 y 92 grados, acompañadas de vientos del sur más intensos.

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