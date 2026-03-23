Precios del petróleo Brent y Texas este 23 de marzo: semana arranca con cambios

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El mercado petrolero inició la semana del 23 de marzo con una clara tendencia al alza, impulsada por la incertidumbre geopolítica en Oriente Próximo.

Tanto el crudo Brent como el WTI registraron incrementos en sus cotizaciones, reflejando la presión existente sobre la oferta global de energía y el nerviosismo de los mercados internacionales.

Por su parte, el petróleo WTI, referencia en Estados Unidos, se ubicó en 100,33 dólares por barril, tras subir más de 2 dólares en comparación con la jornada anterior. Este comportamiento confirma que el crudo estadounidense mantiene una tendencia positiva, luego de cerrar el fin de semana cerca de los 100 dólares.

En paralelo, el Brent, principal indicador en Europa y el mercado global, alcanzó los 113,74 dólares por barril, con un aumento moderado. Su precio se mantiene dentro del rango de 113 a 114 dólares, consolidando su papel como referencia clave en medio del actual contexto internacional.

El impulso en los precios responde principalmente a las tensiones en zonas estratégicas como Oriente Próximo, donde cualquier riesgo sobre el suministro energético genera reacciones inmediatas.

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