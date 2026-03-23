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El mundo de la tecnología y el contenido digital está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Leo Radvinsky, el empresario multimillonario y propietario mayoritario de OnlyFans.

A los 43 años, Radvinsky perdió la vida tras una prolongada batalla contra el cáncer, según informó un portavoz de la compañía.

Su gestión al frente de Fenix International Limited no solo lo llevó a acumular una fortuna de más de 7.800 millones de dólares, sino que redefinió la economía de los creadores de contenido, convirtiendo a su plataforma en un fenómeno cultural y financiero sin precedentes.

El fin de una era para OnlyFans

La noticia fue confirmada a través de un comunicado enviado al medio británico Daily Mail, donde la empresa expresó su profunda tristeza.

De acuerdo con el escrito, Radvinsky falleció en paz y rodeado de sus seres queridos.

Al respecto, la familia del empresario solicitó privacidad, mientras la comunidad tecnológica procesa la pérdida de quien fuera el motor principal detrás de la expansión global del sitio, especialmente durante el auge experimentado en los años de pandemia.

Radvinsky adquirió OnlyFans en 2018 de la familia Stokely. Bajo su liderazgo, la plataforma dejó de ser un sitio de nicho para convertirse en una infraestructura masiva de monetización.

Aunque su figura estuvo rodeada de debates debido a la naturaleza del contenido de la plataforma, Radvinsky también destacó como inversor ángel y filántropo.

Fue un ferviente defensor de la descentralización de los ingresos digitales y apoyó numerosos proyectos de software de código abierto y emprendimientos tecnológicos emergentes.

Su enfoque siempre estuvo en la "independencia económica" del individuo frente a las grandes corporaciones mediáticas.

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