Tasnim: España reacciona ante mensaje de Irán que pone en foco a Pedro Sánchez

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El conflicto en Oriente Próximo ha generado tensión en Europa tras la difusión de un mensaje por parte de la agencia iraní Tasnim, en el que se utiliza la imagen del presidente español, Pedro Sánchez.

Dicha acción ha sido interpretada como parte de una estrategia propagandística que busca respaldar la postura de Irán y, al mismo tiempo, enviar señales de advertencia en medio de la crisis internacional.

El contenido publicado destaca declaraciones de Sánchez en contra de la guerra, las cuales han sido aprovechadas por medios iraníes para reforzar su narrativa.

Sin embargo, lo que más preocupación ha causado es un mensaje adicional que hace referencia a posibles ataques con misiles, lo que ha encendido las alarmas en distintos países europeos ante una eventual escalada del conflicto.

“El presidente del Gobierno español sostiene que esta guerra es ilegal, y nosotros también lo decimos”, es parte de lo que dice el mensaje.

La reacción de Israel no se hizo esperar, criticando el uso de las palabras del mandatario español y advirtiendo sobre el alcance de los misiles iraníes. Este cruce de mensajes ha aumentado la tensión diplomática y ha colocado a España en una posición delicada dentro del escenario internacional. Así fueron las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores:

“El régimen de los mulás de Irán te lo agradece poniendo tus palabras en los misiles que dispara contra civiles en Israel y el mundo árabe. ¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles? Tenga en cuenta que Europa, incluida España, está al alcance de estos misiles”.

Por su parte, el Gobierno español ha mantenido una postura firme en favor de la legalidad internacional y la paz, rechazando cualquier participación en acciones militares. Esta posición también ha implicado la negativa a permitir el uso de bases militares en su territorio para operaciones ofensivas contra Irán.

La decisión de España ha generado fricciones con Estados Unidos, cuyo presidente ha solicitado apoyo a aliados para garantizar la seguridad en rutas clave como el estrecho de Ormuz. Este punto es vital para el comercio petrolero mundial, por lo que cualquier interrupción impacta directamente en la economía global.

En medio de este panorama, la Unión Europea ha optado por respaldar una salida diplomática, alineándose con España.

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