Israel se declara en ventaja contra Irán: Netanyahu detalla objetivos finales sobre su plan de ataque

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó este domingo la localidad de Arad para evaluar los daños causados por un misil iraní que dejó más de 60 heridos.

Durante su recorrido, el mandatario afirmó con que su país está ganando la batalla y logrando "aplastar" al enemigo, informó EFE.

La agencia reportó que, bajo estrictas medidas de seguridad, el líder israelí aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento internacional, instando a otros países a sumarse a la ofensiva contra el gobierno iraní.

"Es hora de que los líderes del resto de los países se sumen. Me complace decir que veo que algunos empiezan a avanzar en esa dirección, pero se necesita más", declaró.

Ataques en zonas estratégicas y civiles

El impacto en Arad ocurrió poco después de que otro proyectil cayera en la cercana ciudad de Dimona, lugar donde se encuentra la instalación nuclear más importante de Israel.

Estos ataques por parte de Irán se produjeron como respuesta a las denuncias de dicho país sobre una agresión previa a su propio complejo de enriquecimiento de uranio en Natanz.

A diferencia de los daños reportados en suelo israelí, las cifras de víctimas en la región muestran un contraste. Mientras que en Israel se contabilizan 16 fallecidos (la mayoría por misiles iraníes), las autoridades de Irán informaron de más de 1.200 muertos en apenas una semana de ofensiva, a los que se suma más de un millar de víctimas en Líbano.

Los dos objetivos de la guerra

Netanyahu fue claro al detallar las metas que persigue su gobierno en este enfrentamiento.

El primer objetivo es la destrucción total de la capacidad militar de Irán, centrándose específicamente en eliminar por completo su programa nuclear y la fabricación de misiles. El primer ministro aseguró que el ejército está "bien encaminado" para cumplir esta misión.

La segunda meta tiene un enfoque político y social. Israel busca crear el escenario necesario para que el propio pueblo iraní logre derrocar a su actual régimen. "Espero que también lo logremos", señaló el mandatario respecto a este punto.

Protección de civiles y respuesta militar

Ante el fallo de los sistemas de defensa que no lograron interceptar el misil en Arad, Netanyahu acusó directamente a Irán de intentar asesinar a ciudadanos inocentes.

En contraposición, defendió que las operaciones de Israel y EEUU se ejecutan con gran fuerza, pero siempre dirigidas a objetivos militares y no contra la población civil.

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