Cuba sufre un nuevo apagón nacional este 21 de marzo: detalles aquí

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A menos de una semana del primer apagón nacional, Cuba presenta hoy el segundo y séptimo de lo que va de año y medio.

El Ministerio de Energía y Minas informó que el nuevo incidente se ha presentado a las 18:36 (hora local), donde afirman que ya comienza a implementarse los protocolos para el restablecimiento.

Se produjo una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional, señaló el ministerio en una publicación en X. La cartera añadió que ya se ha comenzado a trabajar para restablecer el servicio.

Hasta los momentos no se han apuntado posibles causas de la desconexión.

En las últimas semanas se han registrado dos apagones nacionales y un corte masivo del suministro, que dejó dos tercios de la isla sin electricidad.

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