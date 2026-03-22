Reconocimiento facial y self-bag drop: la revolución tecnológica que llega al aeropuerto de NY

Suscríbete a nuestros canales

La transformación del principal aeropuerto de Nueva York alcanza un nuevo hito tecnológico. Durante la Passenger Terminal Expo, las firmas SITA y CCM revelaron el diseño de los nuevos Centros de Información que debutarán en la Terminal 6 y la New Terminal One (NTO) del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).

Estas instalaciones son una pieza clave en la inversión histórica de 19.000 millones de dólares liderada por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, cuyo objetivo es convertir al JFK en la terminal más avanzada del mundo para finales de este año.

Tecnología y conectividad: el JFK del futuro

Los nuevos centros no son simples mostradores de informes; son núcleos tecnológicos diseñados para eliminar el estrés del aterrizaje.

La alianza SITA-CCM ha integrado soluciones de última generación:

Identificación Biométrica: Un sistema de reconocimiento facial que funcionará como identidad única, permitiendo un tránsito fluido sin necesidad de mostrar documentos constantemente.

Autogestión de Equipaje: Puntos de entrega automática ( self-bag drop ) que cumplen con la normativa de accesibilidad ADA .

Mobiliario Inteligente: Estaciones equipadas con carga de dispositivos de alta velocidad y señalización digital interactiva.

Experiencia Intuitiva: Los quioscos de autoservicio para facturación y orientación facilitarán la gestión masiva de pasajeros en las horas pico.

Una puerta de entrada global de Clase Mundial

La directora de Aviación de la Autoridad Portuaria, Sarah McKeon, destacó que el nuevo JFK no solo apuesta por la eficiencia, sino por la estética y la cultura local.

Las nuevas terminales estarán inundadas de luz natural, arte público y una oferta gastronómica inspirada en los barrios de Nueva York.

“Estamos transformando el JFK en una puerta de entrada global donde la tecnología de última generación y una oferta inspirada localmente crearán una experiencia de clase mundial”, afirmó McKeon.

Por su parte, Anthony Natale, vicepresidente de SITA, subrayó que los aeropuertos modernos están replanteando la bienvenida al viajero: “Ayudaremos a crear una experiencia de llegada más intuitiva desde el momento en que aterrizan”.

Cronograma de apertura

La transformación integral del aeropuerto sigue los plazos establecidos, con hitos importantes previstos para los próximos meses:

Proyecto Estado Actual Fecha Estimada de Apertura Terminal 6 Construcción avanzada Finales de 2026 New Terminal One (NTO) Fase final de equipamiento Finales de 2026 Centros de Información Presentación de prototipos Operativos con la apertura de terminales

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube