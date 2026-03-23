Plan de Ahorro Energético: estas son las medidas que se aplicarán

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Tras la reunión de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, con el gabinete de energía eléctrica del país, se estableció la hoja de ruta para un plan de ahorro energético ante la llegada de la ola de calor.

De acuerdo con lo conversado en el encuentro con las diferentes autoridades, se acordaron diversas medidas para los próximos 45 días que durará el calor extremo en el territorio nacional.

Plan de ahorro energético

Durante el encuentro participaron las autoridades del Estado Mayor del Gabinete de Energía Eléctrica junto a Rodríguez. Adicionalmente, instó a los venezolanos y organismos públicos a hacer uso consciente de la electricidad, en aras de un plan de ahorro en todo el país.

En este sentido, la mandataria señala que se deben tomar medidas para este uso eficiente de la energía eléctrica, por parte de los ciudadanos. Al tiempo que las autoridades regionales apliquen medidas para prevenir incendios forestales o catástrofes similares.

Medidas adoptadas para el ahorro de la energía eléctrica

De acuerdo con la información difundida por la presidenta (E), las medidas a tomar son las siguientes:

Aires acondicionados a una temperatura mínima de 21 grados

Desconexión de equipos eléctricos que no estén en uso

Plan de 'Pico y poda'

Campaña comunicacional para el uso eficiente de la electricidad

Despliegue de drones térmicos para monitorear las áreas de mayor riesgo

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