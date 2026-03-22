Cara a cara con el pasado: el mensaje directo de Ernesto Villegas a las víctimas de violencia política en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El coordinador del Programa de Paz y Convivencia Democrática y exministro de Cultura, Ernesto Villegas, ofreció disculpas públicamente a los familiares de las víctimas de violencia política durante el año 2017, incluidos los padres de Juan Pablo Pernalete, en el caso de que el tratamiento público de estos casos haya incrementado su dolor, según reseñó la Prensa Programa de Paz y Convivencia Democrática.

A su vez, durante una entrevista hecha por el canal televisivo Venevisión y transmitida este domingo, el también aspirante a la Defensoría del pueblo, afirmó su postura la cual en su momento mostró por medio de sus redes sociales, informó la Prensa Programa de Paz y Convivencia Democrática.

Por su parte, Villegas declaró que "No les pido perdón. Lo que aspiro es que mis actos al frente de la Defensoría del Pueblo me hagan merecedor de ese perdón (...) Yo no quiero un muerto más en mi país, no quiero un preso más. Yo quiero paz", citando, además, una investigación que se llevó a cabo durante su paso por el Ministerio de Comunicación.

Defensoría del Pueblo

En otro orden de ideas, luego de ser consultado sobre sus intenciones de formar parte de la Defensoría del Pueblo, el coordinador del Programa de Paz y Convivencia Democrática planteó que su objetivo es garantizar que sea una institución presente en la Venezuela que, según citó, está actualmente en construcción.

"Que esté presente al lado del pueblo, en sus luchas, en sus demandas por sus derechos. Y cuando digo pueblo, es en el más amplio espectro de sus características políticas, sociales, religiosas", aseguró.

"Descaraqueñizar"

A su vez, Villegas enfatizó la necesidad de "descaraqueñizar" a esta y otras instituciones que integran al poder público. "Nuestro propósito es animar esta institución, meterle un corrientazo de 750.000 voltios a todo lo que ya exista allí (...) Creo que el 3 de enero nos interpela a todos, allí hemos recibido un estremecimiento doloroso (...) pero tiene que ser tomado para provecho de la sociedad venezolana", añadió.

Programa de Paz

Si bien, como el portavoz máximo del Programa de Paz y Convivencia Democrática, declaró como una "victoria temprana" desde dicho organismo, la concepción y el apoyo de la Ley de Amnistía para la Convivencia democrática, según destacó la Prensa Programa de Paz y Convivencia Democrática.

"Podemos ver el vaso medio lleno, o medio vacío. Yo lo veo medio lleno, todavía faltan muchas cosas por hacer en la construcción de una Venezuela donde, a pesar de tener nuestras diferencias pero estamos obligados a canalizarlas a través de la palabra", expresó Villegas.

Dejar la violencia atrás

Finalmente, reafirmó la necesidad de dejar atrás la violencia: física, moral e incluso digital. Por esta razón, Villegas propuso como ejemplo los encuentros que se han presentado con medios y comunicadores de Venezuela con el objetivo de concretar una ruta, dentro del contexto de las diferencias políticas que existen, para avanzar en la comunicación del país de hoy.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube