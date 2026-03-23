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Con memoria y cuenta de Conalot, Antonio Álvarez "desarma" reportaje en su contra: exige retractarse

Por 2001

Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 09:18 pm
Con memoria y cuenta de Conalot, Antonio Álvarez "desarma" reportaje en su contra: exige retractarse

El presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Antonio "El Potro" Álvarez desmintió que tras su salida de la Comisión Nacional de Lotería (Conalot) no presentó el informe de gestión correspondiente.

Desde la red social X, el funcionario desmintió al equipo del portal El Pitazo, que este domingo publicó un reportaje en el cual se hace referencia al trabajo de Álvarez en la referida instancia.

El titular del INH espera que el citado medio de comunicación rectifique la información divulgada a través de sus diferentes plataformas digitales.

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