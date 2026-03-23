Con memoria y cuenta de Conalot, Antonio Álvarez "desarma" reportaje en su contra: exige retractarse

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El presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Antonio "El Potro" Álvarez desmintió que tras su salida de la Comisión Nacional de Lotería (Conalot) no presentó el informe de gestión correspondiente.

Desde la red social X, el funcionario desmintió al equipo del portal El Pitazo, que este domingo publicó un reportaje en el cual se hace referencia al trabajo de Álvarez en la referida instancia.

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El titular del INH espera que el citado medio de comunicación rectifique la información divulgada a través de sus diferentes plataformas digitales.

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