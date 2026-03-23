Justicia

Escala el conflicto: El Potro Álvarez demandará a Graterol por difamación con pruebas en mano

Por 2001online
Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 09:07 pm
Escala el conflicto: El Potro Álvarez demandará a Graterol por difamación con pruebas en mano
Foto: Referencial

El presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Antonio "El Potro Álvarez" demandará al abogado José Graterol por difamación. 

De acuerdo con una serie de publicaciones en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, el funcionario ejercerá acciones legales en contra de Graterol por presentar falsas acusaciones en su contra.

Denuncia contra José Graterol

De acuerdo con la información proporcionada por el exministro de Deporte, "el día lunes mis abogados van a introducir formalmente mi denuncia con las pruebas que he mostrado y otras más para exigir justicia ante su acusación pública en mi contra".

Asimismo, resalta que "nunca he visto ni conozco personalmente a Carlos Chacin", quien es acusado de estafar a varias personas usando el nombre de Álvarez.

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