Inameh reporta: cielo despejado y regiones con lluvias dispersas este domingo

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó que para este domingo 22 de marzo de 2026 predominará la estabilidad climática en gran parte de Venezuela.

A pesar de que se espera un día mayormente despejado, el reporte advierte sobre la formación de nubosidad que podría generar precipitaciones en regiones específicas del territorio nacional.

Temperaturas y lluvias en las regiones

Durante las primeras horas del día y la tarde, se prevén lluvias o lloviznas dispersas en zonas del sur de Amazonas, los Andes y el estado Zulia.

El calor será intenso en los Llanos Centrales y Occidentales, con temperaturas máximas que llegarán a los 38°C en ciudades como San Fernando de Apure y San Carlos.

Por el contrario, las zonas más frescas serán Mérida y San Cristóbal, con mínimas de 7°C y 20°C respectivamente. Respecto a las lluvias, se espera que estas continúen de forma variable durante la noche.

Pronóstico para la Gran Caracas

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el cielo permanecerá parcialmente nublado con periodos despejados. Sin embargo, se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas en las áreas de montaña. En cuanto a las temperaturas, los Valles registrarán máximas de entre 28°C y 30°C, mientras que en La Guaira el calor podría alcanzar los 34°C.

Datos Inameh del día

El sol salió a las 06:30 y se ocultará a las 18:38. Además, el reporte astronómico indica que actualmente nos encontramos a tres días de la fase de Cuarto Creciente lunar.

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