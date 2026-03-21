Rutaca expande sus operaciones con más oportunidades desde abril: tarifas

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La aerolínea Rutaca Airlines anunció en las últimas horas una importante expansión de sus operaciones hacia la ciudad de Maturín, estado Monagas.

Bajo el lema "Más frecuencias, más oportunidades", la compañía busca fortalecer la conectividad aérea del oriente venezolano a partir del próximo 8 de abril.

Con tarifas promocionales, esta nueva etapa de vuelos está diseñada para adaptarse a las necesidades de viaje de los usuarios, facilitando el traslado.

Según la información oficial, estos vuelos se han configurado bajo la premisa de "adaptarse a ti", permitiendo que tanto ejecutivos como familias encuentren opciones que encajen en su agenda.

Tarifas competitivas desde los 45 dólares

Uno de los puntos más atractivos del anuncio es el costo del boleto.

Al establecer tarifas desde los $45, Rutaca se posiciona como una de las opciones más accesibles del mercado para volar al estado Monagas.

Esta estrategia de precios busca incentivar el turismo interno y facilitar el intercambio comercial con la capital venezolana y otras ciudades de la red de rutas de la aerolínea.

Canales de atención y reservación

A través de la página web, los usuarios pueden realizar su reservación directamente en www.flyrutaca.com.

Atención telefónica: Disponibilidad a través de los números 0500-RUTACA-1 y 0500-788222-1.

Agencias de viajes: También se podrán gestionar boletos a través de las agencias de confianza en todo el territorio nacional.

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