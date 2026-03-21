¿Lloverá hoy? Inameh alerta sobre altas temperaturas y nubosidad para este sábado 21 se marzo

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este sábado 21 de marzo se espera un clima variado en Venezuela, con cielos despejados durante el día.

Sin embargo, el transporte de humedad por los vientos alisios provocará lluvias débiles en las zonas costeras y montañosas.

Reporte del Inameh para hoy

A pesar del tiempo seco en la mayoría de los estados, se prevé un aumento de la nubosidad después del mediodía, lo que podría generar precipitaciones más intensas en el sur y el occidente del territorio.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante los cambios repentinos de temperatura, especialmente en las regiones donde se esperan tormentas eléctricas al caer la noche.

Lluvias y tormentas en el interior

Las regiones del Zulia, los Andes y el Sur (Amazonas y Bolívar) serán las más afectadas por las lluvias. En estas zonas se estima que, durante la tarde y la noche, se desarrollen nubes cargadas de agua que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica.

En el resto del país, como los Llanos y el Oriente, el sol brillará con fuerza durante casi toda la jornada.

Pronóstico para la Gran Caracas

En la capital y los estados Miranda y La Guaira, el día comenzó con lloviznas dispersas, principalmente en las zonas de montaña. Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con la posibilidad de lluvias aisladas.

En cuanto al calor, se esperan temperaturas de hasta 31°C en los valles y unos 36°C en las zonas costeras de La Guaira.

Temperaturas máximas por región

El calor será intenso en varias ciudades del país. Los termómetros alcanzarán picos de 37°C en San Juan de los Morros, San Carlos, Guanare, San Fernando, Maracaibo y Puerto Ayacucho.

Por el contrario, las temperaturas más frescas se registrarán en Mérida y Los Teques durante la madrugada, con mínimas de 15°C y 16°C respectivamente.

Para quienes siguen los eventos naturales, el sol salió a las 06:30 y se ocultará a las 18:38. Además, se informó que la Luna se encuentra actualmente en su tercer día después de la fase de Luna Nueva.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube