Arriba nuevo vuelo con más de 140 venezolanos provenientes de EEUU: incluye seis menores de edad

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Este viernes 20 de marzo arribó al país un nuevo vuelo con más de 140 venezolanos a bordo, provenientes de Estados Unidos (EEUU).

Se trata del vuelo Nª 125 que forma parte del plan Vuelta a la Patria incluye a un grupo de mujeres y al menos seis menores de edad.

Plan Vuelta a la Patria

El ministerio de Interior, Justicia y Paz, a través de sus canales oficiales informó este viernes sobre el arrivo del vuelo Nº 125 con un total de 146 venezolanos a bordo.

Asimismo, indica que entre ellos regresaron al país 118 hombres, 22 mujeres cinco niños y un adolescente, todos repatriados desde EEUU.

Vuelo Nº 125

De acuerdo con la información suministrada, los 146 venezolanos que regresaron al país este viernes, "fueron atendidos por los órganos de seguridad ciudadana, que les aplicaron los protocolos correspondientes".

El plan Vuelta a la Patria continúa las labores para "garantizar el retorno seguro de los connacionales que se encontraban en el exterior".

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