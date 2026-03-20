Delcy Rodríguez a Donald Trump: Llegó la hora de que Venezuela esté libre de sanciones

Suscríbete a nuestros canales

En un mensaje directo, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, exhortó al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, a proceder con el levantamiento total de las sanciones que pesan sobre la nación.

La mandataria calificó esta medida como un acto de “justicia” necesario para consolidar la recuperación económica y el bienestar social de todos los sectores del país en este 2026.

En tal sentido, Rodríguez enfatizó que su administración “no descansa” en la labor diplomática para normalizar los vínculos con la Casa Blanca, buscando establecer una relación basada en el trabajo conjunto.

“Yo no dejo espacio en blanco para insistirle al presidente Trump que Venezuela debe ser un país libre de sanciones; es nuestro derecho y es justicia también. En el marco de unas relaciones que estamos construyendo, de una agenda de trabajo, de complementariedad, de cooperación... bueno, el camino es ese”, sentenció la mandataria.

El impacto social del "bloqueo criminal"

La presidenta encargada fue detallista al describir las "heridas" que las restricciones financieras han dejado en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Según su balance, el impacto ha sido severo en áreas fundamentales como el ingreso de los trabajadores, en la salud, educación y alimentación.

Es por ello que para Rodríguez la petición de “libertad económica” no proviene únicamente del Ejecutivo, sino que es un sentimiento compartido por trabajadores, empresarios y el pueblo en general, quienes se han visto afectados por el bloqueo.

“Es una petición de todo el país... ya es hora, llegó la hora de que Venezuela esté libre de sanciones”, concluyó.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube