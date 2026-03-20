Pronóstico del Inameh para este fin de semana: sepa dónde se prevén lluvias e incendios forestales

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El Instituto Nacional de Meteorologí e Hidrología (Inameh) difundió este viernes el pronóstico climático para el fin de semana del 21 y 22 de marzo.

A través de sus canales oficiales, el Inameh compartió la estimación del clima para este fin de semana, en el que mantiene la alerta de incendios forestales.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información difundida por el Inameh, "se estima que prevalezca una atmósfera seca en la media tropósfera", esto evitará el "desarrollo profundo de nubosidad, propiciando un cielo despejado".

Sin embargo, resalta que será alternado con "áreas nubladas durante la mayor parte del período".

Asimismo, destaca que se esperan "precipitaciones dispersas y actividad eléctrica ocasional". Este pronóstico tendrá mayor presencia en varias zonas del país.

Se estiman lluvias dispersas en "zonas del Zulia, Los Andes, el occidentey al Sur del país (Amazonas y Bolívar)", donde aumentan las probabilidades que se presenten en horas de la madrugada y luego al mediodía.

Adicionalmente, señala que "los Vientos Alisios se mantienen aportando humedad desde el mar Caribe hacia la línea costera". En este sentido, "pudiera generar nubosidad con lluvias y lloviznas en áreas montañosas de Centro Norte, Yaracuy, Lara y Falcón".

Incendios forestales

Al respecto, el Inameh resaltó que después del mediodía estiman "el aumento de las temperaturas". Agregando que pronostican un "muy alto porcentaje de incendios forestales".

Reitera que ante "cualquier cambio en las condiciones, estaremos informando oportunamente".

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