Multimillonario escándalo en EEUU: ex‑CEO admite fraude y evasión de sanciones contra Venezuela

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Un exdirector ejecutivo de un banco internacional se declaró culpable ante un tribunal federal del sur de Florida por su participación en un esquema de fraude electrónico multimillonario y en una conspiración para eludir las sanciones estadounidenses impuestas contra Venezuela.

El acusado, Tomás Niembro Concha, de 64 años, reconoció los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Según los documentos judiciales, Niembro Concha participó en transacciones financieras que sumaron al menos 13 millones de dólares, utilizando mecanismos diseñados para ocultar el origen y destino de los fondos, de acuerdo a la información del medio Alberto News.

Parte de estas operaciones tenía como objetivo facilitar pagos prohibidos que beneficiaban a actores vinculados con Venezuela, empleando estructuras financieras complejas, cuentas en el extranjero y empresas intermediarias.

Investigación y proceso judicial

El caso fue investigado por agencias federales de Estados Unidos y procesado en el Distrito Sur de Florida, una jurisdicción clave para casos de delitos financieros internacionales.

El exbanquero admitió su culpabilidad como parte de un acuerdo que podría influir en la reducción de su sentencia, aunque todavía enfrenta años de prisión y multas significativas. La fecha de la sentencia final aún no ha sido anunciada.

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