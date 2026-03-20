Trump da nuevos detalles sobre operación en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente estadounidense, Donald Trump, brindó información adicional sobre la operación militar que terminó en la captura del mandatario Nicolás Maduro.

Durante un acto con militares en Estados Unidos, destacó la rapidez y el alcance del operativo, señalando que se ejecutó en cuestión de minutos y que demostró la capacidad y destreza de las Fuerzas Armadas de su país.

Trump explicó que la misión consistió en ingresar a un lugar fuertemente protegido, trasladándolo mediante un helicóptero bajo estrictas medidas de seguridad. Subrayó que el despliegue contó con planificación detallada y precisión, y enfatizó que la acción reflejó la potencia militar estadounidense, considerada la más grande y equipada del mundo.

“Cuando tomamos Venezuela en cuestión de minutos, subimos a alguien a un helicóptero que estaba bien custodiado con miles de personas y puertas de hierro, demostramos que somos el ejército más grande y más fuerte del mundo”.

El mandatario rindió homenaje a los soldados involucrados, especialmente a quienes resultaron heridos o desempeñaron un papel clave en el operativo.

Destacó la actuación del piloto del helicóptero inicial, condecorando su valentía y resaltando la coordinación y profesionalismo de todo el equipo.

La incursión incluyó acciones directas en zonas estratégicas de Caracas y otras áreas, culminando con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Desde Washington, la administración Trump justificó la operación como parte de un esfuerzo para combatir redes criminales y narcotráfico.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube