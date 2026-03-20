¿Quién es Ángel Esteban Aguilar? Detalles claves sobre el ascenso y la caída de Lobo Menor

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Recientemente, El presidente de Ecuador, Daniel Noboa confirmó que Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como alias "Lobo Menor", llegó a Guayaquil.

Según lo declarado por el mandatario en Radio Centro, el criminal deportado desde Colombia, fue identificado como el segundo al mando de la organización delictiva Los Lobos.

Aguilar arribó el pasado jueves 18 de marzo, en medio de un estricto operativo de seguridad al Aeropolicial, vistiendo casco y chaleco antibalas.

¿Quién es Ángel Esteban Aguilar Morales?

​Ángel Aguilar, alias Lobo Menor, es considerado una figura estratégica dentro de Los Lobos, organización vinculada internacionalmente con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Según investigaciones judiciales, Aguilar es hijastro de Wilmer Chavarría (alias ‘Pipo’), el líder histórico de la banda, y asumió el mando operativo de la estructura tras la salida de su mentor del país.

​Su perfil criminal destaca por su capacidad logística; la Fiscalía lo acusa de planificar y garantizar la ejecución del atentado contra Villavicencio desde países como México y Turquía.

A pesar de contar con una orden de prisión preventiva desde febrero de 2026 y una alerta roja de Interpol, Aguilar gozaba previamente de un beneficio de prelibertad otorgado por un juez ecuatoriano, situación que aprovecho para huir del país.

Captura internacional y traslado

Noboa confirmó que Aguilar tomó el liderazgo del grupo criminal tras la captura de alias "Pipo". Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló a ‘Lobo Menor’ como el presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

El operativo para su detención duró varios meses y contó con la colaboración de las autoridades de México y Colombia. Aguilar fue capturado inicialmente en México el miércoles 18 de marzo, enviado a Colombia y finalmente entregado a las autoridades ecuatorianas.

El ministro Reimberg anunció que el detenido será trasladado en las próximas horas a la cárcel de El Encuentro, en la provincia de Santa Elena, asegurando que desde allí no podrá escapar.

Cargos y posible extradición

Alias ‘Lobo Menor’ enfrenta procesos por delitos graves que incluyen homicidio, narcotráfico, extorsión y evasión de la justicia. Para intentar burlar a las autoridades, el procesado utilizaba una identidad falsa y se había sometido a cirugías estéticas para alterar su apariencia física.

Debido a la peligrosidad del sujeto y sus vínculos delictivos, el Gobierno indicó que Aguilar podría ser incluido en la lista de ciudadanos extraditables hacia los Estados Unidos.

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