Gobierno de Venezuela cambia cúpula de las REDI: Quiénes son los nuevos jefes militares

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, compartió este 20 de marzo la designación de los nuevos comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI).

Esta renovación de mandos busca fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, garantizando la soberanía y la coordinación directa con los órganos de seguridad ciudadana.

Los nuevos jefes militares asumen la responsabilidad de custodiar las zonas estratégicas del país en un contexto de defensa integral y protección comunitaria.

Gobierno de Venezuela renueva la cúpula de las REDI

La designación abarca las ocho regiones que dividen estratégicamente el territorio venezolano.

Entre los nombramientos más destacados figuran:

REDI Capital: César Augusto Lugo Rivera

REDI Central: Ángel Daniel Balestrini Jaramillo

REDI Los Llanos: Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta

REDI Oriental: Erasmo Eduardo Ramos Iriza

REDI Occidental: Pedro Esteban González Ovalles

REDI Los Andes: Pablo Ernesto Lizano Colmenter

REDI Guayana: Wilfredo Alexander Medrano Machado

REDI Marítima e Insular: Víctor Hugo Borjas Trujillo

"He designado a los nuevos comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), quienes asumen la responsabilidad de garantizar la paz, la soberanía y la seguridad en todo el territorio nacional. Con esta renovación, reforzamos la capacidad operativa de las REDI, velando por la defensa estratégica, la protección de nuestras comunidades y la coordinación efectiva con los distintos órganos de seguridad ciudadana, en resguardo de todos los venezolan@s", se lee en la publicación de su canal oficial de Telegram.

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