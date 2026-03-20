Inameh informa: lluvias de intensidad variable y temperaturas sobre los 36°C este 20 de marzo

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este viernes 20 de marzo habrá cielos parcialmente despejados con el desarrollo de mantos nubosos que generarán lluvias o lloviznas dispersas en horas de la mañana en el occidente, oriente y sur del país.

Mientras que para la tarde y noche se espera un incremento de la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable en los estados fronterizos, la región capital podría registrar lluvias rápidas.

Durante las primeras horas del día, el Inameh pronostica cielos despejados en la mayor parte de Venezuela.

Sin embargo, se estiman mantos nubosos con lloviznas dispersas en zonas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, montañas de Miranda, Yaracuy, Falcón, Llanos Occidentales, Mérida, Trujillo y partes del Zulia.

Pronóstico del Inameh este 20 de marzo

Para la Gran Caracas (Miranda, Distrito Capital y La Guaira), la jornada estima lloviznas dispersas en las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas de montaña, seguidas por un ascenso térmico significativo.

Mientras la capital espera máximas de hasta 31°C, el litoral central experimentará un calor intenso con temperaturas que rondarán los 36°C.

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