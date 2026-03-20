Falla eléctrica deja sin luz a varios estados 20 de marzo: esto se sabe

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Por medio de las redes sociales, usuarios reportaron fallas eléctricas que han afectado el servicio en distintos estados del occidente del país.

De acuerdo con los reportes, las averías comenzaron cerca de las 3:00 de la madrugada de este viernes, 20 de marzo. Sin embargo, en distintos sectores se presentaron desde hacía varias horas antes.

La interrupción masiva del servicio eléctrico mantiene a oscuras a parte del estado Zulia, Táchira, Mérida, Lara, Carabobo y sectores de Caracas.

Falla eléctrica afecta a varias entidades del país

Asimismo, se reportaron apagones constantes y cortes prolongados en otras entidades.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la causa de la falla ni el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.

Sectores de Barinas, Falcón y Trujillo también se vieron afectados por el apagón.

Hasta el momento, las autoridades competentes no se han pronunciado sobre la situación del servicio eléctrico.

Se conoció que en varias de las zonas afectadas, el servicio se retomó cerca de las 4:00 de la madrugada.

“Todo Zulia, partes de Táchira, Mérida, Trujillo están con fallas también. En algunas partes llegó, pero se volvió a ir”, publicó un usuario de X (Twitter).

Apagín afectó las telecomunicaciones

Por su parte, el comunicador Juan Fernández indicó que, de acuerdo con reportes de ciudadanos y sistemas de monitoreo, en algunas zonas se registraron cortes totales de electricidad durante varias horas, mientras que en otras se reportaron bajones de tensión y restablecimientos intermitentes a lo largo de la mañana.

En paralelo, el apagón también afectó las telecomunicaciones, con fallas en el servicio de internet y telefonía móvil, lo que dificultó la comunicación en varias regiones del país, detalló.

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