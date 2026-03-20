Cargo

AN autoriza a diputada Jacqueline Faría para que ocupe cargo en el Poder Ejecutivo

Por Yasmely Saltos
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 12:01 am
AN autoriza a diputada Jacqueline Faría para que ocupe cargo en el Poder Ejecutivo

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodriguez, informó la autorización de la diputada Jackeline Farías para ejercer funciones como Ministra de Transporte. 

El anuncio del nombramiento de Farias, lo realizó la presidenta encargada Delcy Rodríguez el pasado miércoles. 

​A través de su canal oficial en Telegram, la mandataria indicó que Faría asume la responsabilidad de "fortalecer este sector estratégico para el desarrollo nacional y el bienestar de los venezolanos", destacando su experiencia previa en la administración pública. 

Farías se desempeñaba hasta este jueves como presidenta de la Comisión Permanente de Ecosocialismo en la AN.  

Otro nombramiento 

De igual manera, Rodríguez confirmó este jueves la designación de Ricardo Ríos, quien fungía como diputado y es militante del partido Avanzada Progresista, como el nuevo viceministro de Educación Universitaria.

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