¿Cuáles son los sectores en Venezuela que tendrán mayor demanda de trabajadores en 2026?

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Según el análisis de expertos como Iván Acosta, CEO y socio-fundador de PGA Group, afirma que el crecimiento del sector petrolero ha dejado de ser una "isla" para convertirse en el motor que arrastra a todo un ecosistema profesional y laboral en Venezuela.

Si tienes habilidades tecnológicas o financieras, estás en el "momento dulce" del mercado. Las empresas buscan talento híbrido: dominio técnico + Inteligencia Artificial + visión estratégica.

Tecnología e Infraestructura Digital: La conectividad es crítica. Se buscan desesperadamente Arquitectos de Nube (Cloud Architects) , expertos en Ciberseguridad y desarrolladores para digitalizar industrias.

Finanzas y Legal: La reactivación de licencias petroleras ha revivido la necesidad de Abogados Corporativos (inversiones internacionales), expertos en Cumplimiento (Compliance) y consultores de gestión de riesgos.

Salud y Telemedicina: El sector privado sigue expandiéndose, demandando no solo médicos, sino especialistas en plataformas de salud digital.

Acosta quién también es presidente del Comité de Recursos Humanos de VenAmCham (Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria) notification que cuando la economía mejora, se vende más de todo (desde harina hasta tornillos). Esto dispara la demanda de personal operativo y de atención:

Consumo Masivo: Gerentes de mercadeo digital y especialistas en e-commerce .

Logística: Directores de cadena de suministro, almacenistas y despachadores .

Atención al Cliente: Supermercados y tiendas están abriendo más turnos y necesitan fuerza laboral de forma importante.

La apertura del espacio aéreo ha sido la "catapulta" definitiva. Venezuela vuelve a ser percibida como un destino posible, lo que genera empleo en:

Hotelería: Especialmente en temporadas como Semana Santa y agosto.

Servicios Turísticos: Guías, transporte y personal de recreación.

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