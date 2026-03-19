Juramentan nuevos ministros y autoridades: Delcy Rodríguez explica en qué se enfocará su gabinete

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En un acto solemne realizado este jueves 19 de marzo en el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, tomó juramento a los nuevos ministros y autoridades que integrarán el tren ejecutivo.

Esta reconfiguración masiva busca, según palabras de la mandataria, optimizar áreas del Estado y fortalecer la eficiencia en la gestión pública.

Entre los anuncios más destacados de la jornada se encuentra el relevo en el Ministerio de la Defensa, donde el General en Jefe Gustavo González López asume la titularidad en sustitución de Vladimir Padrino López.

Asimismo, en el sector eléctrico estará bajo la dirección del ingeniero Rolando Alcalá, designado como nuevo Ministro de Energía Eléctrica.

Otros nombramientos clave en áreas de infraestructura y vivienda incluyen:

Vivienda y Hábitat: Asume el Mayor General Jorge Márquez.

Obras Públicas y Servicios: El ingeniero Juan José Ramírez fue juramentado como Vicepresidente Sectorial de esta área.

Transporte: Se oficializó la llegada de Jacqueline Faría a la cartera.

Consolidación del área Social y Laboral

La presidenta encargada también formalizó los cambios en los despachos encargados del desarrollo humano y los derechos de los trabajadores:

Educación Universitaria: Ana María Sanjuán liderará la transformación académica.

Cultura: Raúl Cazal asume el compromiso de enaltecer la identidad nacional.

Trabajo: El magistrado Carlos Alexis Castillo asume el despacho para velar por los derechos de la clase obrera.

Nuevas responsabilidades y reestructuración amplia

Durante la ceremonia, se confirmó que Tarek William Saab se incorporará a nuevas responsabilidades dentro de programas gubernamentales estratégicos.

Estos movimientos se suman a la reciente designación de Paula Henao en el sector de Hidrocarburos, completando una reestructuración que los analistas consideran la más profunda del Ejecutivo en lo que va de 2026.

Compromiso con la recuperación nacional

Al cierre del acto, Rodríguez instó a los nuevos funcionarios a trabajar con “compromiso, eficiencia y lealtad absoluta”.

Subrayó que la prioridad inmediata de este gabinete renovado será la recuperación de los servicios públicos, el fortalecimiento de las instituciones y garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela en el corto plazo.