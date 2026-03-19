Estados Unidos actualiza alerta de viaje para Venezuela: esto cambió

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Estados Unidos anunció una modificación en su advertencia de viaje para Venezuela, rebajando la alerta general de nivel 4 a nivel 3, clasificada como “Reconsidere su viaje”. Este cambio refleja una percepción de mejora en ciertas condiciones de seguridad, aunque mantiene la recomendación de precaución en todo el país.

Recordemos que el pasado diciembre, la alerta había sido elevada al nivel máximo, “No viajar”, con la nueva categoría, EEUU reconoce que algunas zonas presentan condiciones más estables, pero todavía aconseja a los ciudadanos estadounidenses evaluar cuidadosamente cualquier desplazamiento.

Sin embargo, la alerta de nivel 4 se mantiene en estados específicos como Táchira, Amazonas, Apure, Aragua, Guárico y zonas rurales de Bolívar, donde los riesgos de delincuencia, secuestro y terrorismo siguen siendo altos, según EEUU, en estas áreas, los viajes siguen totalmente desaconsejados.

La categoría 3 implica que, si bien algunas regiones son consideradas relativamente seguras, existen riesgos significativos que requieren precaución adicional.

Esta revisión muestra que Estados Unidos busca ofrecer un enfoque más matizado sobre la situación en Venezuela, diferenciando entre regiones de alto riesgo y otras con condiciones más controladas.

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