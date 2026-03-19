Orden del día AN: segunda discusión de la Ley de Minas y nuevos nombramientos diplomáticos este 19 de marzo

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La Asamblea Nacional (AN) llevará a cabo este jueves 19 de marzo una sesión ordinaria marcada por el reconocimiento al deporte nacional y ajustes claves en la política exterior.

A partir de las 2:30 de la tarde, el Parlamento debatirá un proyecto de acuerdo en celebración por la histórica consagración de la selección nacional como campeona del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Asimismo, la agenda contempla la designación de nuevos embajadores ante Colombia y Nicaragua.

El júbilo llega al Parlamento

El primer punto del día será la discusión de un proyecto de acuerdo para declarar el júbilo nacional tras la victoria de la selección venezolana de beisbol.

Tras alcanzar la gloria en el Clásico Mundial 2026, la AN busca oficializar los honores correspondientes a los jugadores y cuerpo técnico que lograron esta hazaña histórica, uniendo al país en una celebración sin precedentes.

Movimientos diplomáticos: Maniglia a Colombia y Molina a Nicaragua

En el ámbito internacional, el Legislativo someterá a votación la autorización de dos designaciones estratégicas:

Ramón Orlando Maniglia Ferreira: Propuesto como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República de Colombia.

Rubén Darío Molina: Designado para representar a Venezuela ante la República de Nicaragua, fortaleciendo el eje de alianzas en Centroamérica.

Legislación minera en segunda discusión

La agenda legislativa también incluye el avance de la normativa interna con la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Minas.

Este debate es fundamental para el sector económico, ya que busca actualizar el marco legal que regula la explotación y administración de los recursos minerales en el territorio nacional, bajo estándares de soberanía y sostenibilidad.

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