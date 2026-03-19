Dólar y euro BCV para hoy 19 de marzo: así se cotizan las monedas oficiales

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigentes para el jueves 19 de marzo.

De acuerdo a la información ofrecida por el SUDEBAN, hoy será Día No Laborable por celebrarse el día de San José, es por ello, que se mantendrá el precio del miercoles 18 para las operaciones en los negocios venezolanos.

La moneda estadounidense se cotiza en 451,50 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras tanto, el euro se tasará en 520,64 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube