Designan nueva ministra de Educación Superior: ¿Quién es Ana María Sanjuan?

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la designación de la profesora Ana María Sanjuán como la nueva Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria.

“He decidido designar a la profesora Ana María Sanjuán (...) Una mujer de valores y de gran vocación pedagógica que ahora estará al servicio de nuestra juventud para que, desde el pensamiento plural, dé transformación a la educación universitaria del país”, expresó Rodríguez a través de sus canales oficiales.

Sanjuán es reconocida en el sector educativo por su sólida trayectoria en el aula y su enfoque en la investigación social.